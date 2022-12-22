Aydın’da doktorlar isyan etti: ‘Tükendik artık’

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi doktorları, rektörlüğün hasta yoğunluğu olan yerine ihtiyaç duyulmayan bölümlere kadro açmasına, bu yılın başında açılan Yeni Nesil Hastaneyi tam kapasite çalıştırmamasına “Tükendik artık” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Latif SANSÜR

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Son günlerde ciddi boyutlara ulaşan viral enfeksiyon salgını nedeniyle zor günler yaşanan ADÜ Hastanesi'nin doktorları isyan etti. SÖZCÜ'ye konuşan doktorlar hastanenin servis ve yoğun bakımlarında yer kalmadığını, koridorlarının tamamen dolduğunu, doktor ve sağlık çalışanı eksiği nedeniyle hizmet verilemez duruma geldiklerini söyledi.

Ücretli muayeneye gelenler dahil, kimsenin hastaneden mutlu ayrılmadığını belirten doktorlar, “Hastaneye açılan kadroların çoğunluğu torpillilere, ihtiyaç olamayan alanlara açıldı. Acil ihtiyaç duyulan Romatoloji, Kadın doğum, Biyofizik, Algoloji, Genetik, Onkoloji, Endokrin gibi hasta yoğunluğu olan bölümlere ise kadro yok. İhtiyaç var diye alınan sekreterler bile torpilli oldukları için büyük bölümü Rektörlükte görevlendirildi. Birçok bölümde sekreter olmadığı için uzun kuyruklar oluşuyor” dedi.

YENİ NESİL HASTANE HALA AÇILMAYI BEKLİYOR

Ana hastanede tüm bunlar yaşanırken, geçtiğimiz 15 Ocak’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı 290 yatak kapasiteli ‘Yeni Nesil Hastane’nin’ aradan yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen tam anlamıyla açılmadığını, hizmete girmediğini belirten doktorlar, “SÖZCÜ'nün geçtiğimiz Temmuz ayında Yeni Nesil Hastane ile ilgili yaptığı haber sonrası, binadaki mevcut yetişkin acil servisine ek olarak, çocuk acil servisi açıldı. Bir de ana binadaki kardiyoloji servisi buraya taşındı. Burada yoğun bakım açılmadığı için, kardiyoloji servis ve anjiyo yeni binada, yoğun bakım ise eski binada. Hastalar ilkel şartlarla eski ve yeni binalar arasında, herkese açık alandan tehlikeli bir şekilde taşınıyor. Yeni Nesil Hastane'nin yüzde 90'ı ve kritik alanları çalışmıyor” dedi.