Tabip odası başkanı: Ülkeyi terk eden yüzlerce meslektaşımız var

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerine seslenerek “Şartlardan dolayı ülkemizi terk edip, giden yüzlerce meslektaşlarımız var. Ama bizler bu ülkede kalacağız. Bu ülkede hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Mehmet SERBES

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Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Cüneyt Genç, Doç. Dr. Feyzi Kurt ve Uzm. Dr. Sedat Yeniocak ile ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Demir, düzenlenen etkinlikte tıp fakültesi 1. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Çukurova Üniversitesi gibi çok iyi bir okulda öğrenim gördüklerini söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bizler de bu fakülteden mezun olmaktan gurur duyuyoruz. Biz oda yöneticileri olarak, bir hekim olarak ülke sevdalısı insanlarız. Her şeye rağmen biz hekimler mesleğimizi çok seviyoruz.

*Bu coğrafyayı, bu ülkenin insanlarını, halkını çok seviyoruz. İyi hekim olmak iyi insan olmaktan geçer. Artık sizler Asklepios'un, Nostradamus'un, Hijiya'nın, İbni Sina'nın, Lokman Hekim'in meslektaşı oldunuz.

*Gelecekte Tabip Odalarına bir üye olacak bir yönetici olacaksınız. Şimdilik anne babalarınızın bizlere emanetisiniz. Lütfen onlara endişe etmemelerini söyleyiniz.

*Bir derdiniz bir ihtiyacınız olduğunda hemen bizlere ulaşınız. Burada bir Adana Tabip Odası var. Sizlerin iyi yetişmenizi sağlamaktan, sizin sorunlarınızı çözmekten daha önemli bir işi yok. Hiç birinizin bu coğrafyada Adana'da yaşarken hiç bir konuda sıkıntı çekmenizi istemiyoruz.

“BU ÜLKEDE HİZMET EDECEĞİZ”

Genç öğrencilere tıp fakültesinden mezun olduklarında ülkelerini terk etmemeleri konusunda da uyaran Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Şartlardan dolayı ülkemizi terk edip, giden yüzlerce meslektaşlarımız var. Ama bizler bu ülkede kalacağız. Bu ülkede hizmet edeceğiz” diye konuştu.

“ARTIK BURADA DA BİR AİLENİZ VAR”

Her dönem Tıp Fakültesi öğrencilerine sahip çıktığı için Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ben de bu odanın bir üyesiyim. Mezun olduktan sonra sizlerde odalarınıza üye olacak, yaşadığınız kente ve ülkenize halk sağlığı adına güzel hizmetlerde bulunacaksınız. Tıp fakültesi öğrencisi olarak artık bizim ailenin de bir üyesisiniz. Birinci sınıf 6. sınıf fark etmiyor artık bizim çocuklarımızsınız. Sizler de bir birinize sahip çıkın. Sosyal ve fiziksel aktivitelere katılın. Çünkü eğitim öğretimde sosyal ve sportif aktivitelerle uğraşan öğrencilerin daha başarılı olduğunu gördük.”