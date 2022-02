Tarçının faydaları nelerdir? Cinsellik, cilt ve vücut üzerindeki muazzam etkisi

Tarçın, Cinnamomum ağacının iç kabuğundan elde edilen bir baharattır. Kabuk kuruduğunda tarçın çubuklarına kıvrılır. Bu baharat, tarih boyunca popüler bir mutfak malzemesi olmuştur ve kullanımının eski Mısır'a kadar uzandığına inanılmaktadır. Tarihsel olarak tarçın, kendine özgü aroması ve aroması kadar sağlık özellikleri nedeniyle de saygı görmüştür. Geleneksel olarak antibakteriyel etkileri nedeniyle nefesi tazelemek için kullanılır. Tarçının faydaları, 5 ana madde üzerinden uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tatlılarda lezzetli, çubuk veya toz halinde satılan tarçın, her şeyden önce birçok erdemi olan bir baharattır. Çin tıbbında her zaman kullanılan tarçın, sağlığımız için birçok faydalı özelliği ile günümüzde de bilinmektedir. Tarçın, esas olarak Hindistan veya Çin gibi Güney Asya veya Orta Doğu ülkelerinde ekilen tarçın adı verilen küçük ağaçtan elde edilen kabuktur. American Journal of Clinical Nutrition tarafından 2006 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre tarçın en antioksidan 50 gıda arasında yer almaktadır. Özellikle kış aylarında demlenmeye veya çaya eklenerek kullanılır. Bu baharat mükemmel bir manganez, demir ve kalsiyum kaynağı olduğu için bu tesadüf değildir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve bu nedenle grip, soğuk algınlığı veya baş ağrısı durumunda birebirdir.

Tarçının cinselliğe faydaları

Tarçın kabuğu, vücut ısısını yükselterek onu güçlü bir cinsel uyarıcı yapar. Sarhoş edici bir kokuya sahip olan bu kahverengi baharat aynı zamanda kan damarlarının genişlemesini sağlar ve hormonların salgılanmasını uyarır. Tarçın, tek başına veya diğer bitkilerle karıştırılarak infüzyon olarak alındığında afrodizyak olarak en etkilidir.

Tarçının cilde faydaları

Tarçın, antimikrobiyal, antiseptik ve antienflamatuar özellikleriyle sivilceleri önlemeye ve tedavi etmeye, gözenekleri küçültmeye ve sağlıklı, temiz ve pürüzsüz bir cilt sağlamaya yardımcı olur. Cilde faydası nasıl? 3 çay kaşığı bal, 1 çay kaşığı tarçın ve 1/2 hindistan cevizi tozu ile bir maske hazırlayın. Gözenekleri açmak için yüze ılık su uygulayın, maskeyi yüze uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Ilık suyla iyice durulayın ve nemlendirin. Haftada bir yapıldığında etkisini gösterecektir.

Tarçının vücuda faydaları

Tarçın, antioksidan bakımından en zengin maddelerden biridir. Genel olarak antioksidanlar, hücrelerin oksidasyonunu yavaşlatma veya önleme rolüne sahiptir. Antioksidanlar bu nedenle hücrelerin yaşlanmasında ve aynı zamanda kanser ve kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. Bu özelliklere ek olarak, bir çalışma, iltihaplanma süreçlerini ve dolayısıyla özellikle belirli ağrıları bastırmak için bir anti-inflamatuar özellik buldu. Vitamin ve mineral bakımından zengin ve antioksidan olan bu baharat, bağışıklık sisteminizi doğal olarak güçlendirmede çok etkilidir. Bu nedenle, tüm küçük kış rahatsızlıklarınızı tedavi etmenize yardımcı olabilir: Soğuk algınlığı ve burun akıntısı veya tıkanıklığı, soğuk algınlığı, grip ve diğer virüslerin neden olduğu baş ağrıları.

Tarçının saça faydaları

Tarçın, ayrıca kozmetikte de kullanılır, özellikle saçın pullarını güçlendirerek saç mücadelesine karşı savaşır, böylece kırılganlıklarını ve dolayısıyla dökülmelerini azaltır. Aynı zamanda saçların yeniden büyümesini uyarır. Tarçın saçları sararmak için de kullanılır. Saçı doğal bir şekilde açmaya yardımcı olan bir enzim olan doğal peroksidaz içerir. Saç renginiz ne olursa olsun, saçınız doğal renginizden daha açık bir ton alacaktır.

Tarçının faydaları: Kilo verdirir mi?

Tarçın, çok hızlı bir şekilde kilo verdirir. Tarçın, termojenik bir üründür, yani metabolizmayı hızlandırırken vücut ısısını artırmaya yardımcı olur. Sonuç olarak bu bileşen sayesinde çok daha hızlı yağ yakarsınız, bu da hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlar.