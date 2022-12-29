‘Toplatılan aşıları üreten firmanın izin belgesi iptal edildi’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK,) Sağlık Bakanlığınca dağıtılan tetanoz-difteri ve hepatit B aşılarının bir bölümünü üreten şirketin izin belgesinin askıya alındığını, tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu ve tüm aşıların toplatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nı kapatmanın nedenini açıklamaya çağırdı.

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TTB-AHEK adına SÖZCÜ'ye yapılan açıklamada, sağlık merkezlerinde verem, hepatit B, çocuk felci, kuduz, tetanos aşılarıyla ilgili yaşanan sıkıntıları pansuman tedbirleriyle geçiştirmeye çalışan Sağlık Bakanlığı'nın tavrı eleştirildi. “Verem, Hepatit B ve çocuk felci aşıları konusunda zaten eksiklik yaşanıyordu. Ardından tetanos aşısının çekilme haberi geldi.

Sonra da Sağlık Bakanlığınca dağıtılan tetanos-difteri ve hepatit B aşılarının bir bölümünü üreten şirketin izin belgesinin askıya alındığı, tüm faaliyetlerinin durdurularak aşıların toplatıldığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Müdürlüklerinin aşıları üreten firmanın faaliyetinin neden durdurulduğunu açıklaması gerekirken, hiçbir açıklama yapılmıyor” denilen açıklamanın devamında özellikle tetanos ve kuduz aşılarında ciddi sıkıntı yaşandığının altı çizildi.

“KUDUZ AŞILARI GELECEK HAFTA HİNDİSTAN'DAN GELECEK”

Kuduz aşısının piyasada kalmadığı belirtilen açıklamada, kuduz aşılarının önümüzdeki hafta Hindistan'dan kalkacak bir uçak ile geleceğinin öğrenildiği dile getirildi.

Açıklamada, tetanos ve kuduz aşılarında yaşanan sıkıntının çözme kavuşturulması yerine sorumluluğun hekimlerine sırtına yüklendiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı; “Tetanos aşısı ihtiyacı olan, yaralanmış, ya da aşı vakti gelen biri varsa, veya kuduz aşısı yapılması gündeme gelirse, belirli hastanelerdeki enfeksiyon hastalıkları uzmanından aşının ertelenip ertelenemeyeceği konusunda bir karar vermesi isteniyor. O onay verirse aşı yapılıyor.

Bu da şöyle bir tehlike ortaya çıkarıyor; aşının yapılmaması halinde ortaya çıkan sorunun tüm sorumluluğu da o enfeksiyon uzmanının sırtına atılmış durumda. Bakanlık her zaman yaptığı gibi kendi eksikliğinin sorumluluğunu hekimin sırtına atarak sorunu çözmüş oluyor. Vatandaş da hekim kararını ‘aşıya gerek’ yok diye değerlendirecek, ama gerçek o değil, gerçek ülkemizde kuduz ve tetanos aşısı yok. Tüm bu sorunların kesin çözümü, aşıların kamu tesislerinde kendi olanaklarımız ile üretilmesi için çalışmalara hemen başlanmasıdır.”