TTB: ‘Beyaz Reform’un karası erken ortaya çıktı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’nın talimatı ile uygulamaya konulan teşvik sistemi ve ek randevu sisteminin sağlıkta daha fazla şiddet, daha fazla malpraktis, daha niteliksiz sağlık hizmeti anlamına geldiğini belirtti, "Çöken sağlık sistemi ‘Beyaz Reform’un karası erken ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanlığı tarafından kamu hastanelerine gönderilen talimatla teşvik sistemi ve ek randevu uygulaması başlatılmasını eleştiren TTB Merkez Konseyi, günde 80-100 veya daha fazla hasta bakan hekimlerin bu uygulama ile muayene süresinin 2-3 dakikaya ineceğini belirtti.

Yapılan açıklamada “Randevu alan veya almadan gelen hastalara ek olarak verilen randevular poliklinik önlerinde hasta-hasta, hasta-hekim arasında kaos yaratacak, kavga ve şiddete neden olarak sağlık hizmetlerinin daha da aksamasına neden olabilecektir. Bu kadar kısa sürede hastaların ancak yüzüne bakılabilecektir, dolayısıyla sağlık hizmeti verebilmek dahi mümkün olmayacaktır” denildi. Açıklamada, sağlıkta çöküşün bu tür uygulamalarla artarak süreceğine vurgu yapıldı.

“HER TÜRLÜ ADLİ, TIBBİ, İDARİ SONUÇLARIN SORUMLUSU İDARECİLER OLACAKTIR”

“Çöken sağlık sisteminin yerine; tüm bu sistemi değiştirerek, koruyucu sağlığı ön plana çıkaran basamaklı bir sistem getirilmediği sürece bu sistemdeki kaos ve çöküşün artarak devam edeceğine” dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi;

* “Aylar sonraya sıra bulunabilen randevu sistemi, ek randevular ile her 2-3 dakikada bir hasta bakmaya zorlanarak çözülemeyecektir. Bu, özellikle ikinci ve üçüncü basamak hastanelere yığılmaları artırmaktan başka bir işe yaramayacak, niteliksiz sağlık hizmetlerine neden olarak toplumun sağlığını daha da olumsuz etkileyecektir. Biz hekimlere ise daha fazla şiddet, daha fazla malpraktis, daha fazla yıpranma, daha niteliksiz sağlık hizmeti sunma olarak geri dönecektir.

* Biz bu sistemi zaten yıllardır yaşıyoruz. Bu sistemin tamamını ortadan kaldırmak yerine, sistemden vazgeçilmeyerek hekimler daha fazla baskı altına alınmakta, ‘Daha hızlı ve daha fazla hasta bakın, daha çok kazanın' denilmektedir. Sağlıkta hız ve çok hasta bakmak, sonucu telafi edilmeyecek sonuçlara neden olabilecektir. Bu durumlarda yaşanacak her türlü adli, tıbbi, idari sonuçların sorumlusu idarecilerin olacaktır.”

“BEYAZ REFORMUN KARASI ERKEN ORTAYA ÇIKTI”

Uygulama ile hekimlerin dinlenme hakkının gasbedildiğine yer verilerek, “Sağlık Bakanlığı'nın ‘Beyaz Reform'unun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler sahip çıkıyoruz. Bilimsellikten uzak, sadece ticarethane için ‘müşteri memnuniyeti' zihniyeti ile davranan, nitelikli bir sağlık hizmeti sunmayan, dinlenme hakkımıza saldıran, mesleki etik ve hekimlik onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz. Dinlenme hakkımızı gasp eden ek randevu sistemine, mesai içinde ve dışında kısa aralıklarla muayene ve tıbbi işlem dayatmasına son verilmesini istiyoruz” denildi.