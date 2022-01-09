TTB: ,Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın kendilerine yönelik sözlerine kapsamlı bir yanıt verdi. Yanıtta TTB’nin aşılara, bilimselliğe ve toplum sağlığına bakışı açısının dile getirildiği açıklamada; “Talebimiz çok açık ve nettir: İnsanların daha fazla aşı tereddüdü yaşamaması için aşı çalışmaları ile ilgili tüm verileri hızla kamuoyuyla paylaşın” denildi.

Latif SANSÜR

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, TTB'yi hedef alarak, “Şimdi bir de Tabipler Birliği var. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC’ı üretiyor, adamlar diyor ki ‘böyle bir şey yok’. Siz ne sahtekarsınız?” sözlerine TTB’den kapsamlı bir yazılı yanıt geldi. TTB'nin tüm canlılar için aşı çalışmalarını bir değer olarak görüp, her zaman desteklediği, bu tutumunu Covid-19 pandemisinde de koruduğu belirtildi.

Pandemiden çıkışın da tüm canlıların nitelikli, ücretsiz, erişilebilir bir aşı ve hızlı bir aşılama programından geçtiğini de defalarca dile getirdiklerinin altı çizilen açıklamada, aşıya verdikleri destek için bilimsellik ve toplum sağlığı gibi kaygıları olmayan aşı karşıtlarının hedefi dahi olduğu, iktidar bu çevrelere sürekli sessiz kaldığı hatırlatıldı.

“TTB'NİN TEK ÖNCELİĞİ BİLİMDİR!”

Sağlık Bakanlığı ve toplumun TTB her uyarısında haklı çıktığına tanık olduğu belirtilerek, “Çünkü tek referansımız bilimdir” denildi. TTB'nin Türkiye'deki aşı çalışmaları için de tutumunun çok net ve tek önceliğinin bilim olduğuna vurgu yapıldı. “Aşıları incelememizdeki temel kaynağımızın menşei, üretildiği ülke ve kullanılan teknik değil; Faz 3 ön verilerinin sonuç raporu ve yayımlanmış bilimsel değerlendirmeler olduğunu bundan bir yıl önce Sputnik V aşısı hakkında da belirtmiştik.

Daha önce yapmış olduğumuz açıklamamızı bir kez daha hatırlatmak isteriz: ‘Türkiye’de üretilen bir aşının sadece ülkemizde değil dünyada da pandemiyi kontrol altına alma ihtimali, sevinçle karşılayacağımız bir durumdur. Ancak bunu yapmak için henüz uluslararası bilimsel hakemli bir dergide yer almayan Faz 3 çalışmalarının bilimsel ortamlarda değerlendirilmesi, ardından fazların sonuçları ve bilimsel verilerinin paylaşılması gerekmektedir. Tüm bu sürecin ardından Acil Kullanım Onayı alınmalıdır'” ifadeleri kullanıldı.

“HIFZISSIHHA NEDEN KAPATILDI?”

Geçtiğimiz yıl Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu'nun yeniden açılması çağrısı yaptıklarında “Pandemide yaşadığımız bu zorlukları bir daha yaşamamak için yabancı sermayeye bağımlı olmadan kendi aşımızı kendimiz üretebilmeliyiz” şeklindeki ifadelerin hatırlatıldığı açıklamada şöyle denildi; “Sorduğumuz soruyu bir kez daha iktidara soruyoruz: Zamanında aşıları üreten ve ürettiği aşıları dünyaya ulaştıran bir ülke iken ve bunda Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün rolü de çok büyükken, Hıfzıssıhha Enstitüsü neden kapatılmıştır?”

“İKTİDARIN TUTUMU ŞEFFAFLIKTAN UZAKTIR”

Aşı çalışmalarına ve buna emek veren tüm bilim insanlarına minnettar olduklarının altı çizilen açıklama şu ifadelerle son buldu; “İktidarın bu süreçteki tutumu ne yazık ki pandemideki tutumundan farksız ve şeffaflıktan uzaktır. İktidarın aşı konusunda da şeffaflıktan uzak bu tutumu ne yazık ki insanlarda “aşı tereddüdü” oluşturmaktadır. Talebimiz çok açık ve nettir: İnsanların daha fazla aşı tereddüdü yaşamaması için tüm aşı çalışmaları ile ilgili verileri hızla kamuoyuyla paylaşın. Süreci tüm sağlık örgütleriyle birlikte yürütün; hızlı ve etkin bir aşılama programı oluşturun.”

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