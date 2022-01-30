TTB’den Koca’ya tepki: Ölüyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artan vaka sayılarıyla ilgili "Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil" sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. TTB, "Hiç bir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayıları Omicron varyantının da etkisiyle rekor seviyede seyrederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil” açıklamasında bulunmuştu.

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN HALK SAĞLIĞINI ÖNEMSEMEYEN POLİTİKALARI NEDENİYLE ÖLÜYORUZ”

Bakan Koca’nın açıklamalarına Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. TTB paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“2. yılını geride bıraktığımız pandemide en yüksek vaka ve ölümlerin görüldüğü, yeni pikin ortasında Sağlık Bakanı ‘endişelenmeye mahal yok’ dedi. Hiç bir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz. Çağrımız yurttaşlara: Kırılgan gruplar başta olmak üzere aşısız/hatırlatıcı dozu eksik aşılı herkesi aşı olmaya, kendi sağlıklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.