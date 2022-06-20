TTB’nin önerisi gerçekleşti; Covid-19 aşı patenti kaldırıldı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Covid-19 aşısının bulunmasından sonra Dünya Tabipler Birliği’ne ve tüm ülkelerin tabip örgütlerine yaptığı “Covid-19 aşılarında patent hakkı kaldırılmalı” çağrısı geç olsa da yanıt buldu. Dünya Ticaret Örgütü Covid-19 aşısının patentini geçici süreliğine kaldırdı.

Latif SANSÜR

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TTB'nin Dünya Tabipler Birliği'ne ve tüm ülkelerin tabip örgütlerine yaptığı çağrı ve uluslararası girişimlerinde haklılığı bir kez daha görüldü. Dünya Ticaret Örgütü Covid-19 aşılarında patent haklarının geçici süreliğine kaldırıldığını açıkladı.

TTB, alınan kararın dünya genelinde düşük olan aşılama oranlarını arttıracağını, bunun da olası yeni varyantların önlenmesinde etkili olacağını belirterek, aşıların mülkiyetinin toplumsallaşması gerektiğini savundu.

“AŞI TÜM DÜNYADA ÜCRETSİZ YAPILMALI”

TTB ikinci Başkanı Ali İ. Ökten, aşılar bulunduktan sonra TTB’nin aşıların dünyaya, insanlığa bir armağan olduğunu, ticari amaçla kullanılmaması gerektiğini, herkese dünyadaki her insana aşının ücretsiz yapılması için patentinin olmaması gerektiğini hatırlattığını söyledi.

Öktem, “Bu söylediklerimiz aylar sonrası kabul gördü. Dünya ticaret örgütü aldığı kararla 164 ülke için Covid-19 aşı patentinin kaldırılmasını uygun buldu. Bu karar bizim TTB olarak, o konudaki öngörümüzün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Geç kalınmış bir karar” şeklinde konuştu.

“KARAR GELİŞMEMİŞ ÜLKELER İÇİN ÖNEM TAŞIYOR”

Hem ülkemizde, hem de dünyada Covid-19 ile aşılama oranlarının düşük olduğunu hatırlatan Ökten, “Bu kararla aşılama oranlarında artış olur. Özellikle gelişmemiş, aşılama oranları çok düşük Afrika ve bazı ülkeler için çok önemli. Bu ülkelerde aşılama oranları bu kararla artacaktır. Aşılama oranlarının artması da yeni bir varyantın önlenmesi açısından önemlidir. Dünya Ticaret Örgütünün aldığı karar oldukça yerinde bir karar” ifadelerini kullandı.