Türkiye’de Omicron etkisi sürüyor! Şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 28 Ocak 2022 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 210 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise rekor kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Ocak verilerine göre, 438 bin 252 test yapıldı.

VAKA SAYISINDA REKOR

Son 24 saatte, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi. Böylece Türkiye’de corona virüsünün görüldüğü günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Öte yandan bugün 85 bin 503 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 210 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 27 Ocak verilerine göre, dün 424 bin 164 test yapılmıştı. Dün, 82 bin 180 vaka tespit edilirken, 174 kişi hayatını kaybetmiş ve 83 bin 225 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir AB'de Covid-19'a karşı hap formunda ilk ilaca onay