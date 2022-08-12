Türkiye’den ayrılan doktor sayısı 10 yıl öncesine göre 50 kat arttı

Türk hekimlerinin yaşadığı sorunlar ve beyin göçü, dünyanın en prestijli tıp dergisi The Lancet’te makale olarak yayımlandı. Bu yılın ilk 7 ayında bin 402 doktorun ülkeyi terk ettiğine yer verilen makalede, bu yıl sonuna kadar sayının 3 bine ulaşmasının beklendiği belirtildi. Türkiye’den ayrılan doktor sayısının 2012’ye göre 50 kat arttığının altı çizildi.

Latif SANSÜR

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Düşük ücret ve artan şiddet nedeniyle yurt dışına gitmek isteyen doktorların sayısının son on yılda artığına dikkat çekilen makalede, yaşananlar nedeniyle Türkiye'de tıbbın kalitesinin düşeceği uyarısı yapıldı.

İstanbul'dan Kaya Genç'in kaleme aldığı makalede 2012 yılının tamamında sadece 59 hekimin yurt dışında staj yapmalarını sağlayan iyi hal belgeleri ve belgeleri almak için Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) başvurduğu hatırlatılarak, “Bu yıl Ağustos ayı itibariyle bin 402 kişi ülkeyi terk etti. 2022’nin sonunda yaklaşık 3 bin doktorun iyi hal belgesini alması bekleniyor, bu da Türkiye’den ayrılan doktor sayısında 2012’ye göre 50 kat artış anlamına geliyor” denildi.

BEYAZ KOD ARTIŞI

Sağlık Bakanlığı’nın yıllık faaliyet raporlarına göre; Beyaz Kod’u, başlatıldığı 2012’den bu yana kullanan toplam sağlık çalışanı sayısında çarpıcı bir artış olduğuna yer verilen makalede, “2017’de 7 bin 751 sağlık çalışanı Beyaz Kod verirken, bu sayı 2020 yılında 72 bin 158’e yükseldi. Savcılar olayların yaklaşık 7 binini araştırdı. Sözlü şiddet vakaları bunun altı katı arttı” ifadeleri kullanıldı.

EKONOMİ BÜYÜK SORUN

Şiddet bir faktör olsa da asıl sorunun ekonomik zorluklar olduğuna dikkat çekilerek, Türkiye'de doktorların çalışmalarının ucuz iş gücü olarak görüldüğü, satın alma gücü açısından, doktor maaşının 2003’tekinin üçte biri olduğu belirtildi.

İstanbul'un mütevazı bir semti olan Ümraniye’de tipik bir apartman dairesinin kirasının yaklaşık 8 bin lira olduğu, bunun da giriş seviyesindeki bir doktorun maaşını aştığı örneği verilerek, doktorların ‘Büyük şehirde yapamıyorsam ve küçük bir kasabada çalışmak istemiyorsam neden yurtdışında çalışmayı denemeyeyim?’ diye düşündüğü dile getirildi.

HANGİ BRANŞLAR DAHA FAZLA GİDİYOR

Makalede TTB'nin Türkiye’den ayrılan hekimlerle ilgili yaptığı çalışmaya atıfta bulunularak, özellikle anestezi, acil bakım, kulak burun boğaz ve jinekoloji alanlarında Türkiye’den ayrılma yönünde büyük bir trend olduğu belirtildi. Bu gün pek hissedilmezse de yurt dışı hareketliliğinin böyle devam etmesi halinde önümüzdeki 10 yıl içinde sağlık sisteminin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağına da dikkat çekildi.

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