TÜSAD: Pandemide ‘yaz dalgası’na dikkat

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği TÜSAD, tüm dünyada artan Covid-19 vakalarını hatırlatarak “Pandemide ‘yaz dalgası’na kapılmamaya dikkat edin!” uyarısı yaptı.

Latif SANSÜR

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Nisan ayından itibaren ülkemizde ve kuzey yarım kürede vaka sayılarında hızlı bir düşüş izlenmesi üzerine dünyada ve ülkemizde Covid-19 önlemleri büyük ölçüde kaldırıldı.

O günden bu yana gündemden düşen pandeminin bazı ülkelerde yeniden yükselişe geçmesi üzerine bir açıklama yapan TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, ‘yaz dalgası’ denilen bu artış eğiliminden korunmak için özellikle kalabalık alanlarda önlemlerin göz ardı edilmemesini önerdi.

“OMICRON BAE.4 VARYANTI YAYILMAYA DEVAM EDİYOR”

Kömürcüoğlu, önlemlerin ve yasakların kaldırılmasının ardından pandemide gelinen mevcut durumu şöyle özetledi:

* “Maske zorunluluğunun kaldırılması, yaz aylarında havaların ısınması ve turizm hareketliliğinin artmasıyla haziran başı itibarıyla Almanya, İtalya, Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde tekrar vaka artışları bildirilmeye başladı.

* İsrail'de Nisan ayından bu yana en yüksek vaka oranlarının izlendiği bildirildi. Bu artış ‘yaz dalgası' olarak adlandırılıyor. Ülkemizde halen ciddi bir vaka artışı bildirilmedi, ancak günlük test sayımız çok düşük, tarama yapmıyoruz, salgın bitti algısı nedeniyle önlemler sıfıra inmiş durumda.

* Yaz dalgasında etkin varyant Omicron BAE.4, diğer varyantlara göre daha fazla akciğer tutulumuna neden olması, ayrıca antikordan kaçması ve mevcut aşıların bu varyanttaki etkinliğinin düşük olması nedeniyle geçiren kişilerde tekrar enfeksiyon oluşturabiliyor. Bu nedenle de hızla yayılmaya devam ediyor.”

“AŞILARIN ETKİNLİĞİ AZALMAYA BAŞLADI”

Dünya gündeminde “Mevcut aşıların etkisiz kalacağı ve yeni varyantlar oluşabileceği, bu nedenle sonbahara kadar bu varyantlara karşı daha etkili olacak yeni aşı çalışmalarına hız verilmesi” gibi konuların tartışıldığına işaret eden Kömürcüoğlu, şu tavsiyelerde bulundu:

* “Maalesef salgın hafifledi ama tam olarak bitmedi, sonbahar itibarıyla tekrar ciddi vaka artışları yaşayabiliriz.

*Özellikle yaşlılar ve ek hastalığı olanlar COVID-19 açısından halen riskli gruptalar ve mortalite riski taşıyor.

*Aşıların etkinlikleri de geçen zamanla azalmaya başladı, hatırlatıcı dozların yaşlı ve riskli gruba mutlaka yapılması gerekiyor.

*Kapalı alanlarda ve çarşı ve pazar yeri gibi kalabalık açık alanlarda koruyucu maske kullanılmasını ve üst solunum yolu belirtileri gösteren kişilerin mutlaka test yaptırmasını öneriyoruz.”