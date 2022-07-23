TÜSAD’dan ‘sonbahar’ uyarısı!

Türkiye’de artışı 40 katı bulan Covid-19 vakaları konusunda bir değerlendirme yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, “sonbahar” uyarısı yaptı

Latif SANSÜR

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Pandeminin sona ereceği ve COVID-19'un grip gibi bir hastalığa dönüşeceğine ilişkin iyimser beklentiler ne yazık ki uzun sürmedi.

Çünkü dünyada ve Türkiye'de Omicron'un yeni alt varyantları nedeniyle vaka sayılarında hızlı artış yaşanıyor.

Bu artışı değerlendiren Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, “Acilen aşılama hızlanmalı, aksi takdirde sonbaharda daha ciddi vaka artışları yaşayabiliriz” uyarısı yaptı.

VAKALARDA HIZLI ARTIŞ UYARISI

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, tatilinin sona ermesiyle Covid-19 vakalarında 40 kat artış yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

*Hâkim varyant halini alan Omicron BA.4 ve BA.5'in çok kolay ve hızla bulaşma özelliklerine sahip olmaları ve aşının oluşturduğu bağışıklıktan kaçabilmeleri nedeniyle vakalarda hızlı artışa neden olmaktadır.

*Yeni gelişen alt varyantlarda tekrar yüksek tansiyon (pulmoner tutulum), akciğer dokusunun iltihaplanması ve ağır vakalar görmeye başladık.

*Özellikle yaşlı ve ek hastalığı olan, immun yetmezliği olan hastalarda ağır hastalık riski daha yüksek. Yaşlıların risk altında olmasının birkaç nedeni var.

*Öncelikle doğal bağışıklık ve enfeksiyonla mücadele bozuluyor, aşıların yarattığı koruyuculukta düşüyor, diyabet gibi kronik hastalıkların eklenmesi de direnci daha da düşürüyor.

HATIRLATMA DOZLARI MRNA AŞILARLA TAMAMLANMALI

Son aşılardan sonra 6 ay ve daha fazla süre geçtiğinde bağışıklığın azaldığı aktaran Kömürcüoğlu, şu hatırlatmaları yaptı:

*Vaka artışlarının önüne geçilmesi için aşılarda hatırlatma dozlarının yapılması çok önemli. Son aşılarından 6 ay ve üzerinde süre geçtiğinde bağışıklık azalıyor, yeni varyantların antikordan kaçma özelliği de olması aşıların etkinliğini azaltıyor ve kişiler tekrar tekrar hasta olabiliyor.

*Varyantlara daha etkili yeni aşı geliştirme çalışmaları halen devam ediyor. Yeni aşılar uygulamaya girene kadar özellikle mRNA (Biontec) aşılarını hatırlatmada öneriyoruz.

OKULLAR AÇILMADAN 12 YAŞ ALTI AŞILANMALI

Aşılama konusunda artış olmazsa sonbahar ve kış aylarında vaka artışlarının daha da hızlanacağı uyarısını yapan Kömürcüoğlu, “COVID aşıları emniyet kemeriniz gibidir; kazayı önlemez ama kaza sırasında ağır yaralanmayı ya da ölümü önler” diyerek, şu önerilerde bulundu:

* Kışa kadar hatırlatma dozlarının yapılması çok önemli.

* Ülkemizde 12 yaş altı aşılama programına alınmadı, okullar açılmadan 12 yaş altı çocuklarında aşılanmasına başlamalı, böylece genç nüfusun ailedeki yaşlılara hastalığı bulaştırması önlenmeli.

* Daha kolay bulaşan Omicron alt varyantlarından korunmak için kalabalık açık alanlarda risk daha fazla. Kapalı alanların yanı sıra, toplu ulaşım ve çarşı-pazar gibi kalabalık açık alanlarda da maske kullanılmalı.