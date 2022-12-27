‘Üçlü salgın yaşıyoruz’

Türk TORAKS Derneği Merkez Yönetim Kurulu 2. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk; influenza, RSV ve Covid-19 virüslerinin birleştiği bir üçlü salgına dikkat çekti ve ‘’Bu üç virüsün tespit edilebileceği test kitlerinin Türkiye’de de kullanıma girmesini bekliyoruz” dedi.

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Son günlerde solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda ciddi bir artış var. Türk TORAKS Derneği Merkez Yönetim Kurulu 2. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk tedbirlerin gevşetilmesiyle grip ve benzeri şikayetlerle aile hekimlerine başvuruların arttığını belirterek “üçlü salgına” vurgu yaptı ve şu tavsiyelerde bulundu.

İnfuenza atakta

Covid-19 tedbirleriyle birlikte viral hastalıkların hepsi geçtiğimiz 2 yıl içinde ciddi oradan azaldı. Ülkemizde yapılan bir çalışmada pandemi öncesiyle karşılaştırıldığında, pandemi başlangıcı ile alınan önlemlerle Covid-19 dışı viral pozitiflik oranlarının yaklaşık yüzde 55'ten yüzde 9,4'e gerilediği saptanmıştır. 21 ila 27 Kasım tarihleri arasında yayınlanan haftalık influenza raporunda, aile hekimlerine en sık başvuru nedeninin influenza, rinovirüs, Covid-19 ve RSV olduğu görülmektedir. Avrupa ve Türkiye'de influenza pozitiflik yüzdeleri pandemi öncesi aynı haftalar ile karşılaştırıldığında da çok yüksek oranda izlenmektedir.

Kimler maske kullanmalı?

İnsanların iki yıldır düşük oranda virüslere maruz kalması yüzünden bazı değişikliklerin görüldüğünü ifade eden Türk TORAKS Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Fatma Tokgöz Akyıl ise “Solunum yolu virüslerinden korunmak için pandemi deneyimimiz toplumsal bilincin oluşması için uyarıcı olmalıdır” dedi ve şu uyarılarda bulundu.

Bu uyarılara dikkat!

– Gerekli aşı programlarına uyulmalı.

– Kapalı ortamların sık sık havalandırılmalı.

– Toplu alanlarda, kapalı alanlarda mutlaka maske kullanılmalı.

– Herhangi bir solunumsal semptomu bulunan bireyler bulaşı önlemek adına mutlaka maske kullanmalı, mümkünse evde istirahat etmeli.

– Kişisel hijyen ve koruyucu önlem kurallarına uyulmalı.

İşte nedenleri

Şu anda baskın olan influenza, RSV ve Covid-19 virüsleri ile üçlü salgın yaşanmaktadır. Alınan önlemlerin gevşetilmesi ile hastanelere ağır alt solunum yolu enfeksiyonu ile yatan hasta sayısı ve RSV pozitiflik oranlarında geçmiş yıllardaki aynı döneme göre artış var. Bu durumun, pandemi süresinde baskılanan virüslerin davranış şekilleri ve virüslerle daha az karşılaşılan dönemde bireylerin immün sisteminin değişmesi ile alakalı olduğu düşünülüyor.

Amerika'da influenza nedenli hastane yatışlarının son 10 yılın en yüksek oranlarına ulaştığı bildirilmiştir. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklar ve altta yatan kardiyak veya akciğer hastalığı olan yaşlı hastalar için riskli olabilen RSV enfeksiyonlarında da artış saptanmıştır. Ülkemizde gelecek ay İnfluenza, RSV ve Covid-19 panellerinin tek örnekle çalışılabileceği çoklu PCR kitin kullanıma girmesi beklenmektedir.