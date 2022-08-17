Üniversite Hastanesinde çalışan sağlıkçılara ek ödeme yapılmamasına tepki

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının ek ödemelerden mahrum bırakılmasına tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş üniversite hastanelerindeki ek ödeme sorunuyla iilgili açıklama yaptı. Karataş, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme yönetmeliği ile taban ek ödeme ve teşvik ödemesinden mahrum edildiğini söyleyerek sağlık çalışanlarına yapılan haksızlığı yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

“EK ÖDEME MAĞDURİYETİNİ YAŞAMAK İSTEMİYORUZ”

2 Ağustos'ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile taban ek ödeme ve teşvik ödemesi getirildiğini belirten Karataş, şu ifadeleri kullandı:

*Üniversite hastanelerindeki Sağlık Çalışanları her zaman olduğu gibi bu ödemelerden de mahrum edilmiştir. Kamu sağlık hizmeti bir bütün olarak düşünüldüğünde Üniversite Hastanesi Sağlık Çalışanlarını mali ve özlük hakları düzenlemelerinden mağdur etmek kabul edilir bir durum değildir.

*Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumu kabul etmiyor ve buradan YÖK Başkanlığına sesleniyoruz; YÖK bir an önce harekete geçmeli ve Üniversite Hastanelerinde Döner Sermaye Gelirlerinden yapılacak Ek Ödeme Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe giderek taban ek ödeme uygulamasını hayata geçirmelidir.

*Pandemi döneminde alamadığımız tavandan ek ödeme mağduriyetinin aynısını Sağlık Bakanlığı Hastanelerine verilen Üniversite Hastanelerine verilmeyen taban ek ödemede yaşamak istemiyoruz. Üniversite Hastanesi Çalışanları üvey evlat muamelesi görüyor. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde verilen taban ek ödemenin 250-750 TL arasına sıkıştırıp, bu ücrete mecbur bırakılmalarını kabul etmiyoruz.

*Tüm Sağlık Çalışanları için bu ücretlerin makul bir düzeye çıkarılması bu ekonomik krizde zaruri olmuştur.

“KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ”

Alınan yanlış kararın düzletilmesi için YÖK'e yazı gönderdiklerini belirten Karataş, şunları söyledi;

*Üniversite Hastanesi Sağlık Çalışanları için bir an evvel makul ve günümüz ekonomisine uygun taban ek ödeme uygulaması başlatılmalıdır. Bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz ki bu ücretlerin çalışanların ekonomilerine katkısı için bir anlamı olacak seviyeye getirilerek makul bir hale dönüştürülmesi elzemdir.

*Revizyon şarttır. Kamu Sağlık-Sen olarak Üniversite hastanesi çalışanları için YÖK'e yazı göndererek başvuruda bulunup, ek ödeme konusundaki beklentilerimizi aktardık ve bu konuda acil düzenleme istedik. YÖK’ten gelecek cevaba göre konuyu yargıya taşıyacağız. Sağlık Çalışanları arasında ayrım yapılmasına izin vermeyeceğiz!

*YÖK’ü göreve davet ediyoruz; daha fazla mağduriyet oluşturmama adına EK Ödeme Yönetmeliğinde değişikliğe giderek Pandeminin kahramanları olan Üniversite Hastanesi Sağlık Çalışanlarının gasp edilen haklarını iade edin.