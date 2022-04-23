Ünlülerin de gözdesi aralıklı oruç diyeti işe yaramıyor mu?

Yeni yapılan bir araştırma, son yıllarda giderek popülerleşen ve Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon gibi ünlülerin de uyguladığı aralıklı orucun, kalorileri kısıtlamaktan daha etkili olmadığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar, 2010’larda popüler hale gelen aralıklı oruç diyetinin (intermittent fasting) kalori alımını kısıtlamaya göre önemli bir farkının olmadığını söylüyor.

New England Journal of Medicine’de yayınlanan çalışmada, Çin’in Guangzhou kentindeki Güney Tıp Üniversitesi’ndeki bilim insanları, bir yıl boyunca 139 obez kişiyi takip etti.

Katılımcıları iki gruba ayrıldılar, bazıları her gün sadece sabah 8 ile akşam 4 arasında yemek yemelerine izin veren kalori kısıtlı bir diyet uyguladı. Diğerlerine de aynı kalori kısıtlamaları verildi, ancak istedikleri zaman yemek yemelerine izin verildi.

Daily Mail’in haberine göre, çalışmadaki kadınlar günde 1.200 ila 1.500 kalori yiyebilirken, erkeklerin hakkı da günde 1.500 ila 1.800 kaloriydi. Bu, her iki grup için önerilen günlük alım miktarının yaklaşık dörtte biri kadardı.

Katılımcıların plana bağlı kalmalarını sağlamak için yedikleri her şeyi fotoğraflamaları ve bir yemek günlüğü tutmaları istendi.

Sonuçlar, zaman kısıtlı gruptaki kişilerin yıl boyunca 8 kilo kaybettiğini, diğer gruptakilerin ise 6 kilo kaybettiğini gösterdi.



Araştırmacılar sonuçlar arasında önemli bir fark olmadığını, yani farklı beslenme programlarının kilo verme farklılıklarını tetiklemediğini iddia ediyor.

“İki grup arasında bel çevresi, vücut yağı veya yağsız vücut kütlesi açısından da anlamlı bir fark yoktu” diyen araştırmacılar, aralıklı orucun vücut ağırlığını azaltma konusunda günlük kalori kısıtlamasından daha faydalı olmadığını savunuyorlar.

Amerika’daki California Üniversitesi’nde diyet araştırmacısı olan Dr. Ethan Weiss da, New York Times’a “belirli bir saat kısıtlamasıyla yemek yemenin hiçbir faydası olmadığını” söyledi. Weiss’e göre, sadece kalori alımını kısıtlamak insanların kilo vermesine yardımcı oluyor.

ÜNLÜLER ÇOK SEVİYOR

Aralıklı oruç diyetleri 2010’lardan beri popüler hale geldi ve Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Benedict Cumberbatch ve Twitter CEO’su Jack Dorsey gibi oyuncular ve girişimciler tarafından benimsendi.

Ekim 2019’da Jennifer Aniston, kahvaltı yapmadığını, sabahları sadece sıvı tükettiğini ve yemek yemeyi öğleden sonraya sakladığını söyledi.

Aktör Benedict Cumberbatch’in de BBC dizisi Sherlock’ta oynarken kilo vermek için 5:2 aralıklı oruç yöntemini kullandığı bildiriliyor.

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