Uzmanlar, çocuklarda görülen Omicron belirtilerini açıkladı

Dünyayı alarma geçiren Covid-19’un Omicron varyantının diğer varyantlara göre çocukları daha çok etkilediği söyleniyor. Uzmanlar, Omicron’un çocuklarda yol açtığı belirtileri açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Dünyada vaka sayılarının rekor kırmasına yol açan Covid-19'un Omicron varyantının özellikle çocuklar üzerindeki etkisi endişe yaratıyor.

Önceki varyantlara göre çocukları daha çok etkileyen Omicron'un çocuklarda görülen başlıca belirtileri açıklandı.

ABD merkezli Business Insider sitesine konuşan uzmanlara göre, veriler sınırlı olsa da Omicron'un çocuklarda görülen başlıca belirtileri arasında yorgunluk, baş ağrısı ve öksürük yer alıyor. Diğer öne çıkan belirtiler de burun akıntısı ve boğaz ağrısı.

Bazı çocuklardaysa bağırsak sorunlarından kaynaklı ishal ve kesik kesik öksürük görülüyor.

Çocuklardaki Covid vakalarını inceleyen uzmanlar, bazı vakalarda ses tellerini etkileyen krup hastalığına da rastlandığını vurguladı.

Columbia Üniversitesi'nden Dr. Lisa Saiman, krup hastalığının Omicron'a özel bir semptom olabileceğini söyledi.

ABD'deki Vanderbilt Aşı Araştırma Programı'ndan Dr. Buddy Creech de, Omicron dalgasında çocuklarda özellikle solunum yoluyla ilgili semptomların öne çıktığını ifade etti.

Öte yandan uzmanlar, Omicron'un çocuklarda ağır belirtiler yaratma olasılığının nispeten düşük olduğuna dikkat çekiyor. Aşı olan çocuklarda da bu belirtilerin görülme oranının biraz daha düşük olduğu belirtildi.

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