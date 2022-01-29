Uzmanlardan pandemi değerlendirmesi: ‘Bir tsunami daha gelme ihtimali çok yüksek’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu, corona virüsü salgınında yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Prof. Dr. Oğuz Kılınç "Yıkımı temizlemeden yeni bir başka süreç yaşanıp bir tsunami daha gelme ihtimali çok yüksek" uyarısında bulundu.

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Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantıda pandemideki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Mesude Erşan'ın sorularını Prof. Dr. Esin Şenol, Prof. Dr. Oğuz Kılınç ve Dr. Levent Akyıldız yanıtladı.

“OMICRON 3 DOZ AŞILILARA BİLE BULAŞIYOR”

Omicron varyantının kalıcı olup olmayacağını değerlendiren Prof. Dr. Şenol, “Her bir varyant birbirinden daha bulaşıcı. Omicron, 2 doz aşılıları ciddi bir biçimde hastalandırıyor. 3 doz aşılılara bile bulaşıyor. Bundan bir adım sonrası ise artık aşı ile ulaştığımız noktadan bir geriye dönüş olarak yeni bir aşı hazırlanması ve uygulanması gerekebilecek” dedi.

“TARİH, BU ÖLÜMLERDEN SİYASETÇİLERİ SORUMLU OLARAK ANACAK”

Şenol, “Aşılarını yaptırdıkları halde ölen, aşılarını yaptırdıkları halde tekrar doz aşılara maruz kalanların haklarını korumayan politikacıları arşiv ve tarih pek çok ölümden sorumlu olarak anacak. Maalesef iyi bir durumda değiliz dünya olarak” görüşlerini paylaştı.

“BİR TSUNAMİ DAHA GELEBİLİR”

Prof. Dr. Oğuz Kılınç ise Omicron bağışıklığıyla corona virüsün bitebileceği yönündeki teorilere şöyle yanıt verdi:

* Omicron bağışıklığı derin bir bağışıklık değil. Omicron geçirmiş insanlar yeniden enfekte olabiliyorlar. Buna bel bağlamak bugün için gelen bilgiler çerçevesinde çok akılcı değil.

* Geçici bir süre dinginleşse bile bu tsunami, yıkımı temizlemeden yeni bir başka süreç yaşanıp bir tsunami daha gelme ihtimali çok yüksek.

“TURKOVAC’IN SIKINTILI BİR SÜRECİ VAR”

Turkovac'ın mevcut varyantlara karşı ne kadar etkili olacağı konusunda Prof. Dr. Şenol, şöyle konuştu:

* Turkovac bir aşı adayı. Her ne kadar ara kırılım verileri verildiyse de. Bu verileri vererek aslında aşının matürasyonunu sekteye uğratıyorlar.

* Bu, şuna benziyor; sezaryenle beş buçuk aylık bebek doğurtuyorsunuz küveze bıraktınız. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreci var. Görebildiğimiz bir verisi yok.

* Başka inaktif aşılardan varyantlarla ilgili olumsuz haberler var. İnaktif aşılar bütün proteinleri tanımaya yöneliktir ama çok işe yaramıyor şu aşamada.

* İnaktif aşılar bu senaryoda sıkıntılı. Çin'in yüzde 85 aşılamasının neredeyse tümü inaktif aşılarla yapıldı.

“HASTALARI YATIRACAK YER BULAMIYORUZ”

Prof. Dr. Şenol, sahada edindiği izlenimleri de şöyle anlattı:

*Pratik olarak durum çok tıkanmış vaziyette. Bir hastamı 3 gün Ankara'da yatıracak yer bulamadığım için evde oksijenle izleyip en sonunda bir yoğun bakım bulduk. Özel hastaneler çok fahiş fiyatlar istiyorlar. Biz varyant aralarında hiç nefes almamış bir ülkeyiz. Ne eğitimimiz ne hasta bakımımız ile ilgili doğru düzgün bir şey yapamadık 2 buçuk senede.

*Varyant aralarında çok hasar almış ülke demek, bizim gibi Brezilya, Hindistan gibi ülkeler olağana geçememiş demek. Hem ruh sağlığı hem fiziksel sağlık bakımından çok hasarlı ve kırılgan bir durumda Türkiye. Omicron'un en hafifi gelsin, Türkiye hasar alacak durumda. Kendimizi Danimarka ile karşılaştıramayacağımızı, daha çok Amerika, Brezilya ve Hindistan'a benzediğimizi görmemiz gerekiyor.

*Acil serviste bugün ciddi bekleyen hasta sayımız var. Ankara'da yatıracak yer bulamıyoruz. Yoğun bakımlarımız dolu. Omicron ayağımıza dolanıyor. Ameliyat etmek için tarama yaptığımız hastalarda pozitif buluyoruz. Sağlık çalışanları da son gücünde. Ankara'da durum bence çok kötü.

“VAKA SAYISI 500 BİN CİVARINDA”

Prof. Dr. Oğuz Kılınç ise insanların kolayca ulaşabileceği hızlı antijen testi yapıldığı takdirde vaka sayısındaki tahminini paylaştı. Kılınç, “Türkiye'de şu andaki vaka sayısı benim tahminim 500 bin civarında” dedi.

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