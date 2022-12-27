Uzmanlar uyarıyor: Yılın son haftalarında kalp krizleri artıyor

Noel ve yılbaşı dönemlerine denk gelen yılın son haftaları için uzmanlar uyardı ve bu dönemlerde yaklaşık yüzde 40 daha fazla kalp krizi yaşandığını belirttiler. Doktorlar; aile stresini, seyahati, soğuk havayı ve hatta sporu neden olarak gösterdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kardiyovasküler sorunlar, dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında. Ancak ABD’de obezite gibi kilo sorunlarının yaygın olması, nüfusun diğer ülkelerdekinden daha yüksek kalp komplikasyonları riski taşımasına neden oluyor.

Her yıl yaklaşık 800 bin Amerikalı kalp krizi geçiriyor ve bu vakaların yarısı da ölümle sonuçlanıyor. Kalp krizlerine neden olan kalp hastalığı, ABD’deki ölümlerin yüzde 20’sini kapsıyor.

Northwestern Üniversitesi’nde kardiyolog olan Dr Donald Lloyd-Jones da kalp krizi oranlarını incelerken vakaların yıl boyunca değişiklikler gösterdiğini belirtti. Lloyd-Jones: “Kalp krizi oranları, her kış Noel ve yılbaşı haftalarında artmaya başlıyor.”

Her vaka farklı olsa da, uzmanlar bu değişikliğin her yıl meydana gelmesinin birkaç nedenini belirlediler.

STRES

Kalp ile ilgili sorunların ana itici güçlerinden biri, yüksek tansiyona neden olduğu için stres. Zamanla, yüksek tansiyon atardamarlara zarar verir ve plak oluşumuna neden olur. Oksijen bakımından zengin kan da kalbe gitmekte zorlanır ve hayati organ yeterli oksijenden mahrum kaldığında kalp krizi yaşanır.

Birçok kişi tatil sezonunu dinlenme ve yenilenme zamanı olarak düşünse de aynı zamanda telaşlı bir zaman da olabilir. İnsanların sevdiklerine hediye almaya çalışması stres yaratabilir ve maddi sorunlar işleri daha da kötüleştirebilir. Bazı aileler tatil toplantıları için uluslararası değilse bile ülke çapında seyahat etmek zorunda olduklarından, seyahati planlamak zorlu olabilir.

Ayrıca Lloyd-Jones, Dünya Kupası gibi eğlenceli bir etkinliğin de stres kaynağı olabileceğini söylüyor: “Dünya Kupası, Olimpiyatlar ve diğer etkinlikler gibi spor etkinliklerinde vakalarda küçük artışlar görüyoruz. İnsanların takımlarını desteklemeleri akut strese, kan basıncının fırlamasına neden olabilir.”

RUTİNİN DIŞINA ÇIKMAK

Yıl sonu döneminde günlük rutinlerin dışına çıkmak da kalp krizi riskini artırabilir. Dr Lloyd-Jones, “Genellikle yemek yeme ve uyku düzenimizi bozuyoruz, daha fazla alkol tüketme eğilimindeyiz, tipik fiziksel aktivitemizi sürdüremiyoruz, uyuyamıyoruz ve düzenli aldığımız ilaçları almayabiliyoruz” diye devam ediyor.

Uyku yoksunluğu bir kişinin kan basıncını arttırır. Halihazırda ciddi kalp sorunları yaşayan bir kişi için, birkaç haftalık kötü uyku alışkanlıkları kan basıncında bir sıçramaya neden olur.

SOĞUK HAVA ETKİSİ

Yılın son birkaç haftası da genellikle en soğuk haftalar arasında. Dr Lloyd-Jones, soğuk havanın kişinin ciğerlerindeki kanı dondurduğunu, kan damarlarının daralmasına neden olduğunu ve bunun da daha fazla soruna neden olduğunu açıklıyor.

Ayrıca Lloyd-Jones, bu tip havalarda spora devam etmenin de tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor: “Soğuk hava aktivitelerini sürdürmek özellikle tehlikeli olabilir çünkü aşırıya kaçabiliriz ve fazladan katlar giyiyoruz, bu da aşırı ısınmamıza neden olabilir. Kalp üzerindeki stresi en üst düzeye çıkarmak için mükemmel bir fırtına.”

Doktorlar, kalp rahatsızlığı çekenleri yılın bu son haftalarında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Reçeteli ilaçları almaya devam etmeleri, stres faktörlerine dikkat etmeleri ve içtikleri alkol miktarını sınırlamaları gerektiğini belirtiyor.

İlginizi Çekebilir Kalp krizine karşı hayat kurtaran 5 öneri

İlginizi Çekebilir Dünyada bir ilk: Kalp hastası bebek kök hücrelerle tedavi edildi