Uzmanlardan sevindiren Omicron açıklaması: Grip olmaya göre…

Tüm dünyada corona virüsün Omicron varyantı kabusu yaşanırken, ABD ve İngiltere'deki bilim insanlarından umutlandıran açıklamalar geldi.

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ABD’de yer alan Washington Üniversitesi’nde yapılan yeni araştırmalar, tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı ile ilgili yeni istatistikleri ortaya çıkardı.

Buna göre, bilim insanları, Omicron varyantının ‘gripten bile daha az ölümcül olabileceği’ görüşünde. Bugüne kadar dünya aşılar ve doğal enfeksiyon yoluyla bağışıklık geliştirirken, corona virüsün evrimleşerek ‘soğuk algınlığı ve grip’ gibi bir virüse dönüşeceğini ileri sürmüşlerdi. Bilim insanlarına göre, yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron varyantının ortaya çıkması süreci hızlandırırken, bazıları da pandemide en kötü dönemin atlatıldığına inanıyor.

ÖLÜM ORANLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

İngiltere merkezli DailyMail gazetesi, ellerindeki verilere dayanarak, Covid’in geçen Ocak ayındaki ikinci dalgası sırasında pozitif olan 33 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıklarken, bu oranın Omicron ile 670’de bire düştüğünü belirtti.

Grip vakalarında ise oranın 1000’de bir olduğu açıklandı.

İngiltere’de eski bir hükümet danışmanı Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Grip mevsimi geldi. Bunun için ne kadar önlem alındı bunun sorgulanması lazım.” dedi.

DELTA’DAN YÜZDE 99 DAHA AZ ÖLÜMCÜL

Öte yandan, Washington Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, Omicron’un Delta’dan yüzde 99’a kadar daha az ölümcül olduğunu belirledi.

Ancak tüm bu iddialara ve verilere rağmen bazı uzmanlar da corona virüsün gripten çok daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu iddiasını savunuyor.

Öte yandan dünyanın birçok ülkesinde Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarındaki artış endişe yaratmaya devam ediyor.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının 300 milyonu aştığı bildirildi. Fransa merkezli AFP haber ajansının haberine göre, son 7 günde 34 ülkede haftalık vaka sayısı rekor kırdı. Türkiye’den de rekor vaka haberleri geldi.

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