‘Varsın gidiyorlarsa gitsinler’ sözlerine tepkiler dinmiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorları hedef alan "Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerinin yükselttiği tansiyon düşmüyor. Ülke genelinde hekimlerin örgütlendiği dernekler art arda açıklamalar yaparak tepkilerini dile getirdi.

Latif SANSÜR

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Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorları hedef alan sözlerine Türk Tabipler Birliği (TTB),çeşitli illerdeki Tabip Odaları ile bir çok sendika, dernek ve siyasi partilerin gösterdiği tepkiler dalga dalga yayılıyor.

Yapılan açıklama ile başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şiddetin olağan bir olaya dönüşmesinden endişe duyulduğunu dile getiren bir çok Sağlık Meslek Örgütü art arda açıklama yaparak, “Bizler bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Hiçbir yere gitmiyoruz” mesajının altı çizildi. Hazırlanan görsellerde, 14-15 Mart'ta iş bırakma eylemine dikkat çekilerek, “Diyelim ki gidiyoruz” denilerek hekim ve sağlık çalışanlarının olmadığı zamanlarda yaşanacaklara dikkat çekildi.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

Türk Nöroloji Derneği : Biz hekimler bilimin ve sağlığın temsilcileriyiz. Ülkemizde kalmaya, polikliniklerimizde hastalarımızı bakmaya devam etme kararlılığındayız. Biz nöroloji hekimleri ve tüm hekimler mesleğimizi onurumuzla yapacağımıza, yeteneğimiz ve hakimiyetimiz ölçüsünde hastalarımızın iyiliği için çalışacağımıza yemin ettik.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği: Hiçbir yere gitmiyoruz. Eğitim aldığımız bu ülkeye hizmete, halkımızın acılarını dindirip durumunu düzeltmeye devam ediyoruz.Hekimler olarak yetkililerimizden beklentimiz mesleğimize saygı göstermeleri, hekimlik onurunun korunmasını ve sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını ve özlük haklarının düzeltilmesini talep ediyoruz.

“GELECEK NESİLLERE GÜZEL BİR TÜRKİYE BIRAKMAK İÇİN ÇABALIYORUZ”

Adli Tıp Uzmanları Derneği: Bu günün ve yarının Adli Tıp Uzmanları olarak güzel ülkemizin dört bir yanında adalete , insan haklarına, eşitliğe olan inancımızla bir taraftan insanlığa hizmet ederken, diğer taraftan gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak için çabalıyoruz. Mesleğimize yönelik her gün yeni bir sağlıkta şiddet haberi ile uyanıyoruz, onur kırıcı, değersizleştiren, akıl ve bilimden uzak ithamlara maruz kalıyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği : Sağlık sistemine sahip çıkıp soruna işaret edene kapıyı göstermek, sağlık çalışanı eğitiminde soruna işaret edene yeni mezunlarla yeri doldurulur muamelesi yapmak bireysel bir tutum değil, yanlış politikalarda ısrardır.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği: Bu güne kadar madde manevi çok zor şartlar altında çalışmak durumunda bırakılsak da hiçbir yere gitmiyoruz.

“MESLEĞİMİZE SAYGI GÖSTERİLSİN”

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği: ‘Artık Yeter' dememizi kimse duymuyor. Biz bu mesleğe gönül vererek çalışan hekimler için maddiyat önemli olsaydı zaten başka meslek seçerdik ve orada başarılı olurduk. Vurgulamak istediğimiz mesleğimize tüm makamlar tarafından saygı gösterilmesi, hekimlik onurumuzun korunması ve özlük haklarımızın verilmesidir.

Türk Nöroşirurji Derneği : Dünyanın en zor mesleklerinden birini icra eden bizler ülkemizdeki hekimlere yönelik her tür olumsuz söylemden derin üzüntü duyuyoruz.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği : Saygıdeğer halkımız; 1956'dan beri burada, sizinleydik. Onurumuzla, deneyimlerimizle, gençlerimizle daima sizinle kalacağız.

Türk Yoğun Bakım Derneği :Zamanlanmış alkışların, zamansız şiddetin ortasında umudunu yitiren hekimler bu ülkede yaşayan herkesi düşündürmeli, iyi hekimliğin kendini iyi hisseden hekimlerle mümkün olduğu gerçeği anlaşılmalıdır.

SÖYLENENLER VE YAŞANANLAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Türk Kardiyoloji Derneği: Uzun zamandan beri kabul edilmesi mümkün olmayan haksızlıklar, baskı ve fiziksel şiddete maruz kaldığımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Ancak bu güne kadar olduğu gibi, onurumuzla ve hastalarımızın da haklarını koruyarak ülkemizde kaldık ve kalmaya devam edeceğiz.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği: Yetkililerden beklentilerimiz sağlıkta şiddeti caydıracak yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması, meslek onurumuzun korunması ve özlük haklarımızın iyileştirilmesidir. Türk hekimleri ile ilgili söylenenler ve yaşananlar kesinlikle kabul edilebilir değildir.