Virüs yokmuş gibi davranmak büyük hata

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, “Birçok insan sosyal hayatına sanki hiç virüs yokmuş gibi devam ediyor. Bu da Covid-19’un hızlı yayılmasını ve vaka sayılarındaki artışı tetikliyor” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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2 yıldır coronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Diğer varyantlara göre daha hızlı yayılan Omicron ülkemizdeki vaka sayılarını artırırken, uzmanlar her fırsatta korunma tedbirlerinin önemine vurgu yapıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, Omicron'un belirtilerine ve vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek şu bilgileri verdi…

İŞTE DİĞER VARYANTLARDAN FARKI

Omicron'da en çok gorülen belirtiler her zamanki gibi burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik ve yaygın vücut ağrısıdır. Eski varyantlardan farklı olarak akciğere inmemiş olsa bile uzun süren öksürük Omicron'u eski varyantlardan ayıran önemli özelliklerden biridir. Bunun yanında Omicron'da eski varyantlara göre daha az miktarda tat ve koku kaybı olmaktadır. Yine nadir görülen şikayetlerden biri de mide bulantısıdır. Mide bulantısı önemlidir çünkü bu durumda mutlaka karaciğere bakmak gerekir. Covid-19 enfeksiyonu çok bilinmese de bazı hastalarda karaciğer tutulumu da yapabilir. Bunun da en önemli belirtisi mide bulantısıdır. Yine Omicron'da da diğerlerinde olduğu gibi ishal karın ağrısı da nadiren görülebilir. Eğer akciğer tutulumu yani Covid pnömonisi (zatürresi) olursa öksürüğün şiddeti artmakta ve derin nefes almaya engel olan bir öksürükle nefes darlığı başlamaktadır. Diğer varyantların akciğer tutulumunda olduğu gibi Omicron'da da akciğer tutulumunu gösteren en önemli parametre oksijen düşüklüğüdür. Yani parmaktan bakılan oksijen satürasyonunun 90'ın altında olması ağır Covid zatürresi olduğu anlamına gelir. Bu hastaneye yatmak için önemli bir kriterdir.

HAYATİ UYARILAR

Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için ve çok fazla vaka oluşturduğu için hastaneler yine yakın zamanda kapasitelerin üzerinde dolmaya başlayabilir. Aynı şey yoğun bakımlar için de geçerlidir. Bu yüzden hastaneler çalışamaz hale gelebilir. Maalesef ki bazı insanlar sosyal hayatlarına sanki hiç hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Bu da mevcut durumda coronavirüsün hızlı yayılmasına ve vaka sayılarının çok artmasına neden oluyor. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Aşı olmalıyız (aşı sayısının en az üç olmasına dikkat etmeliyiz), maske takmalıyız, sık sık ellerimizi yıkamalıyız, insanlarla aramıza mesafe koymalıyız ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Eğer okula giden çocuklarımız varsa onlara mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarını öğretmeliyiz, maskenin önemini anlatmalıyız. Onları korkutmadan ama işin ciddiyetini söyleyerek eğitmeliyiz. Önlemlere uymazsak Omicron'a yakalanma riskimiz diğer varyantlardan çok daha yüksek olacaktır.