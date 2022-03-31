Vücudunuzu 9 adımda ramazana hazırlayın

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özenç Turşak, “Oruç tutmadan önce vücudunuzdaki bazı işaretlere dikkat edin” uyarısında bulundu ve uzun süreli açlığa adaptasyonu kolaylaştıran ipuçları verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özenç Turşak, ramazana vücudumuzu hazırlamak için yapmamız gerekenleri 9 maddede şöyle özetledi…

Kendinizi kontrol edin

Çok su içme, sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, yemek sonrası fenalaşma, acıkınca titreme, terleme şikayetleriniz varsa, insülin direnciniz veya reaktif hipogliseminiz olabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka hekime başvurun

Şeker, tansiyonu olanlar dikkat

Kronik şeker, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği gibi rahatsızlıkları olanlar ramazandan önce mutlaka kontrole gitmeli. Yüksek kan şekeri ya da yüksek tansiyonu olan hastalarda hekimin hastanın durumuna ve tetkiklerine göre oruç tutup tutamayacağı konusunda tıbbi bir değerlendirme yapması uygun olacaktır.

Vitamin değerlerinize baktırın

Halsizlik şikayeti olanlar vitamin ve kan değerlerine baktırmalı. Eğer bu değerlerde düşüklük varsa vitamin takviyesi yapılmalıdır. Ciddi vitamin eksikliği olan ve bu şekilde oruç tutan hastalarda baş dönmesi, bayılma ve tansiyon düşmesi sorunları görülebilir.

Şekerden uzak durun

Aşırı kaloriye sebep olabilecek şekerli, kremalı, kaymaklı, kızartılmış ağır yiyeceklerden, salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş yağlı yiyeceklerden ve asitli, şekerli içeceklerden uzak durun.

Glutatyon içeren gıdalar tüketin

Coronavirüs, influenza, domuz gribi gibi viral enfeksiyonların yoğun olduğu bu dönemde bağışıklığınızı güçlendirmek için mutlaka bol C vitamini ve glutatyon içeren gıdalar tüketin. En fazla C vitamini içeren gıdalar turunçgiller (portakal, mandalina, greyfurt), ananas, kivi, siyah üzüm, dolmalık yeşil biber, bezelye ve papayadır. Glutatyon içeren gıdaların başında ise brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, avokado, greyfurt, soğan ve sarımsak gelir.

Kahvaltı yapın

Kahvaltı yapmıyorsanız, kendinizi kahvaltıya alıştırın. Eğer kahvaltınızı düzenli yapıyorsanız her zamankinden daha erken saate çekin. Özellikle öğle yemeklerinde porsiyonlarınızı küçültün, salata gibi hafif yiyecekleri tercih edin, ara öğünleri azaltın. Böylece vücudunuzun uzun süren açlığa adaptasyonu daha rahat olacaktır.

Lifli gıdaları tercih edin

Ramazan döneminde en çok etkilenen sindirim sistemimizin işini kolaylaştırın. Ramazan öncesi yağlı, şekerli ve tuzlu besinleri azaltın. Lif içeriği yüksek sebze ve meyve tüketin. Böylece sindirim sisteminiz rahatlayacak ve uzun açlık sürecine uyumunuz daha kolay olacaktır.

Sahurda peynir ve yumurta tüketin

Sahurda yavaş sindirilen ve gün boyu etkisini sürdürebilecek lifli besinleri tercih edin (sebze, meyve ve lifli ekmek gibi…) Aynı zamanda peynir ve yumurta tüketin.

İftarda yavaş yavaş yiyin

İftarda yemeğe 2-3 hurma ile başlayın. Hurma karbonhidrat, posa, potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Daha sonra çorba ile hafif bir başlangıç yapıp, 10 dakika dinlendikten sonra yemek yiyin. Fazla baharatlı olmayan, kızartılmadan ve az tuzlu yapılmış ana yemeği yavaşça çiğneyin. Salata ve yoğurdu her iftarda bulundurun. Sebze ve salatalarınızı çeşitlendirin. Kafeinli içeceklerin (çay, kahve vb.) tüketimini sınırlayın. Çünkü bunlar vücuttan sıvı kaybına sebep olurlar. İftardan 2 saat sonra meyve ile birlikte süt, yoğurt veya kefir, bir avuç kadar da çiğ ceviz, fındık ya da badem tüketin.