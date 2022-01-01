Yeni yılda iyi düşünün iyi olsun

Olumlu bir bakış açısı geliştirmenin hem fiziksel hem de ruh sağlığımıza iyi geldiğini belirten Prof. Dr. Uludüz, “Yeni yılda mutlu olmak için negatif düşüncelerden sıyrılıp pozitif olmaya çaba harcayın” tavsiyesinde bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

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Hayatımız boyunca karşılaşacağınız olumsuz durumları engelleyebilmemiz mümkün değil. Ancak bu gibi durumlar karşısında nasıl bir tavır izlememiz ve olaylara nasıl yaklaşmamız gerektiği bizim kontrolümüz altındadır. “Olumlu düşünmek hayatınızda pozitif, olumsuz düşünmek de negatif değişikliklere neden olur” diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, yeni yılda pozitif olmayı başarmanın yollarını ve sağlığımıza faydalarını şöyle sıraladı…

NEGATİF DÜŞÜNÜRSEK NELER YAŞARIZ?

Negatif düşünme, insanı paniğe sürükler, dikkatini dağıtır ve odaklanmasını engeller. Bu durumda beynin bilgiyi işleme hızında azalma, çözüm bulmakta güçlük, yaratıcı düşünmede bozulma, beyincikteki aktivitede azalma, ruh hali, hafıza ve dürtü kontrolü etkilenir. Örneğin biriyle kavga ettiğinizde, öfkeniz ve duygularınız sizi başka hiçbir şey düşünemeyecek kadar tüketebilir ya da bugün yapmanız gereken her şey için stresli olduğunuzda, yapılacaklar listenizin ne kadar uzun olduğu konusunda pes ettiğiniz için herhangi bir şeye başlamaya zorlanabilirsiniz. Zira olumsuz duygular, beyninizin sizi çevreleyen diğer seçenekleri ve tercihleri görmesini engeller.

BİR TABLONUN TAMAMINI GÖRÜN

Modern psikolojinin odak noktası olumlu düşünceler üzerinde yoğunlaşmaktır. Olumlu düşüncenin beyin ve vücudumuz üzerine sayısız faydası vardır. Pozitif düşünmek doğuştan gelen bir yetenek değildir sonradan da kazanılabilir. Aslında bir tablonun tamamını görebilmektir. Hep aynı noktadan bakmak yerine, bir adım geriye çekilerek tablonun tamamını görebilmektir. Düşünce eylemden önce gelir. Düşüncelerinizi yönlendirebileceğinizi ve onları kontrol altına alabileceğinizi anladığınızda, yalnızca olumlu düşünceleri seçmek için özgür olacaksınız. Bunu yaptığınızda beyniniz, işlevini yöneten bambaşka bir programla çalışmaya başlayacaktır.

OLUMLU DÜŞÜNMENİN FAYDALARI

1. Daha doğru ve daha hızlı karar verirsiniz

Olumlu düşüncelerle karar vermek daha kolaydır. Daha az engelle karşılaşırsınız ve kendinizi bir şeylerin imkansız olduğuna ikna etmezsiniz. Karar vermeye çalışmak yerine, yaptığınız seçimlerin doğruluğundan emin olursunuz. Mümkün olan en iyi seçeneklere odaklandıkça, hayatınızı iyileştiren daha hızlı kararlar alırsınız. Hızlı karar verme, her durumda daha hızlı çalışarak daha üretken olmanızı sağlar.

2. Bağışıklığınız güçlenir

Şaşırtıcı bir şekilde, zihniniz bağışıklığınız da dahil olmak üzere vücudunuzu etkiler. Araştırmalar, hayatlarının önemli kısımlarına olumlu bakan insanların bağışıklığının arttığını gösteriyor. Olumlu düşünceler, zihninizin sakin kalmasına, stresi azaltmanıza ve hormonlarınızı dengelemenize yardımcı olur. Normal bir hormonal denge ile bağışıklık sisteminizde bir artış yaşarsınız.

3. Güven ve benlik saygınız artar

Olumlu düşünceler, kendiniz de dahil olmak üzere her şey hakkında daha iyi düşünmenizi sağlar. İyi bir şey yaptığınızda kendinizle gurur duyarsınız. Ayrıca, hataları ve başarısızlıklarınızı daha iyi bir öğrenme fırsatları olarak değerlendirirsiniz.

4. Daha net ve daha odaklanmış bir bakış açısına sahip olursunuz

Olumlu bir yaklaşımla, istenmeyen, dikkat dağıtıcı düşünceler olmadan pratik olarak düşünürsünüz. Tüm durumlar hakkında daha net bakış açısına sahip olursunuz. Kendinize güveniniz artar.

5. Kan basıncınız dengelenir

Olumlu düşünenlerin, olumsuz düşünenlere göre hipertansiyon olasılığı daha düşüktür. Bu kan basıncı dalgalanması, olumsuzluğun stresi tetiklemesi nedeniyle oluşur. Olumlu düşünme, genel sağlığı da destekler. Stresle başa çıkmada daha iyi olursunuz ve bu aynı zamanda fiziksel sağlığınıza da fayda sağlar. Kardiyovasküler sorunların azalmasını yardımcı olur. Ek olarak, olumlu düşünceler sizi stresin enflamatuar hasarından korur ve travmatik beyin yaralanmaları, felçler ve beyin tümörlerini iyileştirmeye destek olur. Ayrıca size daha fazla enerji verir.

6. Sağlıklı ilişkiler kurarsınız



Olumlu düşünceler, hayatınıza memnuniyet ve mutluluk getiren iyi işleyen ilişkileri teşvik eder. Olumlu düşündüğünüzde, iş arkadaşlarınızla da sağlıklı ilişkiler kurma olasılığınız artar. İnsanlar pozitif insanlarla çalışmaktan ve onların etrafında olmaktan hoşlanır. Artık zamanınızı olumsuz insanlarla geçirmek istemiyorsanız, zihniyetinizi değiştirmeniz gerekecek. Olumlu düşünceler iyi şeyleri çekerken, olumsuz düşünce olumsuzlukları size çeker. Olumlu düşünce sizden yayılır ve benzer düşünen insanları size çeker. Hayatınızı olumlu düşünenlerle doldurarak, sizi daha kötü hissettirmek yerine geliştiren bir destek sistemine sahip olursunuz.

7. Depresyon ve anksiyete belirtileriniz azalır

Kendinizi endişeli, gergin, huzursuz veya üzgün hissettiğinizde, depresyon tetiklenebilir. Olumlu düşünceler, onlara eşlik eden duyguları hafiflettiği için depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltır. Olumsuz düşüncelerinizi olumlu olanlarla değiştirerek, sorunlarınıza çözümler görmeye başlarsınız. Kaygı ve depresyondan uzaklaşmak hayatınız için en iyi şeyleri yapmanızı sağlar. Pozitif düşünce gücü beyinde kortizolü azaltır ve beyin, olumlu duygularımıza yanıt olarak serotonin üretir. Serotonin seviyeleri normal olduğunda, kendimizi mutlu, sakin, daha az endişeli, daha odaklı ve duygusal olarak daha kararlı hissederiz.

8. Daha iyi bir lider olursunuz

Neye öncülük ediyor olursanız olun, pozitif olmak, onu ne kadar iyi yaptığınız konusunda pozitif bir fark yaratabilir. Olumlu insanlar problem çözücü olma eğilimindedir ve öngörülemeyen durumlarda aşırı strese girmezler.