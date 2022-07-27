Bilimsel araştırma: Yeşil alanlar güçlü akciğerler için önemli

Bir araştırma, kırsal kesimde ya da yeşillikli alanların yakınında büyümenin çocukların sağlıklı akciğerler geliştirmesine yardımcı olduğunu buldu.

Sozcu.com.tr

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Portekiz’deki Porto Üniversitesi’nden araştırmacılar, evlerinin parklar, ağaçlarla çevrili sokaklar ve bahçeler gibi yeşil alanlara ne kadar yakın olduğuna bakarak 3.200’den fazla çocuğu inceledi.

Çocukları doğumdan on yaşına kadar takip ettiler, akciğer fonksiyonları test edildi, bu da daha yeşil mahallelerde büyüyenlerin daha güçlü akciğerlere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

European Respiratory Journal’da yayınlanan çalışma, şehirlerdeki yeşil kamusal alanların çocukların sağlığını iyileştirmek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak için önemini vurguluyor.

AİLELER TAŞINMAYI GÖZE ALABİLİR

Araştırmacılar, ailelerin çocuklarının akciğer fonksiyonlarını iyileştirmek için kırsal bölgelere veya daha yeşil alanlara taşınmayı düşünebileceklerini söyledi.

Uzmanlar, bunun doğaya yakın olmanın, potansiyel olarak stres ve iltihabı azaltarak veya onları sağlıklı bakterilere maruz bırakarak akciğerlerin gelişmesine yardımcı olabileceğini öne sürdüğünü söyledi.

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