Yoksul hastayı özele mahkum ettiler

Hekimler azaldı, kamu hastanelerinde hizmet vermekte zorlanan hükümet çareyi yoksul hastaları fark ödemek zorunda kalacakları özel hastanelere yönlendirmekte arıyor.

Erdoğan SÜZER

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Şehir hastanelerine akıtılan milyarlarca dolar kira ve hizmet bedeli yüzünden halkın sağlığına yönelik harcamalara para bulmakta zorlanan, yetişmiş hekimleri kamu hastanelerinde tutmakta zorlanan hükümet pahalı özel hastanelerden medet umuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doktor yetersizliği yüzünden kamu hastanelerinden randevu alamayan hastaları özel hastanelere yönlendirmek için özel hastanelere tüm branşlarını SGK'lı hastalara açma zorunluluğu getirdi.

ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Yeni sistemle birlikte kamuya ait hastanelerden randevu alamayan ya da randevusu aylar sonrasına verilen SGK'lı hastalar özel hastanelere giderek yüklü miktarlarda fark ödemek zorunda kalacak. Yeni düzenleme yüzünden SGK'nın hasta başına maliyeti artacak, gelir-gider dengesi daha da bozulacak.

SGK, özel sağlık hizmeti sunucularıyla yaptığı sözleşme şartlarında değişikliğe gitti. 2018 yılından bu yana uygulanan sözleşmeye göre, özel hastaneler kalp, KBB, göz, ortopedi ya da onkoloji gibi hangi branşlarda SGK'lı hastalara hizmet vereceğini kendisi belirliyor, dilediği branşları SGK'lı hastalara kapatıyordu.

1 Haziran 2022'den itibaren geçerli olan yeni hizmet satın alma sözleşmesine göre ise özel hastanede hangi branşlar varsa, o branşların tümü SGK'lı hastalara açılacak. Branşlarının tümünü SGK'lı hastalara açmayan özel hastanelerle sözleşme imzalanmayacak. Yeni şartlara uyan hastaneler en geç 7 Haziran'a kadar başvuru yapacak.

HASTANELER TIKANDI

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık personeline yeterli ücret verilmeyerek kamu hastanelerini adeta boşaltma politikası izlendiğini söyledi. Hekim olmadığı için birçok kamu hastanesinin hastalarına randevu veremediğini belirten Dr. Uğur, bu yüzden yoksul hastaların çaresiz durumda ya başka illerdeki hastanelere ya da daha fazla para ödemeyi göze alarak özel hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

RANDEVU VERİLMİYOR

Dr. Uğur, kamuya ait Adana Yüreğir hastanesinde plastik cerrahı, yenidoğan, dahili yan dal branşlarında; Adana Seyhan hastanesinde hematoloji, onkoloji, Mersin Anamur hastanesinde üroloji, kadın doğum, enfeksiyon ve fizik tedavi branşlarında hekim bulunmaması nedeniyle hastaların randevu alamadığını söyledi.

İstifa yasağı kalkınca kamudan istifa eden hekim sayısı 10 bine yaklaştı.

4 ayda yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi alan hekim sayısı 781 oldu.

2020'de özel sektör sağlık harcamasının genel devlet sağlık harcamasına oranı yüzde 20.8’e yükseldi.

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