40 yıllık gözlemler Jüpiter’de mevsimlerin olmadığını ortaya çıkardı

Bilim insanları, 40 yıllık gözlemlerine dayanarak, Jüpiter'de Dünya'da olduğu gibi belirli bir mevsim olmadığına inanıyorlar.

Sozcu.com.tr

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Dört ana sıcaklık değişikliği kapsamında mevsimler yaşayan Dünya’nın aksine, Jüpiter’in atmosferi çok daha farklı. Gözlemler, değişikliklerin daha tekdüze ve öngörülebilir olduğu Dünya’nın aksine, Jüpiter’de daha aşırı değişiklikler görüldüğünü ortaya çıkardı.

Dünya, eksen eğikliği nedeniyle farklı mevsimlere geçiş yaşıyor. Güneş ışınlarının temas ettiği yerler de bu dönüş ve eğime bağlı olarak değişir. Ancak Jüpiter’de, gezegenin eğimi Dünya’nınkinden çok daha az. Bu nedenle, Güneş ışınları gezegenin yörüngesi ve dönüşü boyunca yüzeyine daha eşit bir şekilde çarparak mevsimsel değişiklikleri ortadan kaldırır.

Ayrıca araştırmacılar, Jüpiter’de mevsim dışı değişimlere dair işaretler bulduklarını belirtiyorlar. Yapılan araştırmalar sıcaklıklardaki değişimleri ortaya koysa da henüz nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapılamıyor.

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