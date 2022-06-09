ABD milli parklarda tek kullanımlık plastiği yasaklıyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Dünya Okyanus Günü vasıtasıyla, plastik şişelerden ve ambalajlardan kaynaklanan büyük kirlilik dalgasını önlemek istiyor.

Sozcu.com.tr

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ABD, şu anda dünyanın neredeyse her köşesine yayılan devasa plastik kirliliği dalgasını durdurmak amacıyla, Amerikan milli parkları ağı da dahil olmak üzere ABD kamu arazilerinde tek kullanımlık plastik ürünleri kullanımını aşamalı olarak kaldıracak.

Guardian’ın haberine göre, ABD İçişleri Bakanlığı, milli parklarda, vahşi yaşam sığınaklarında ve diğer kamu arazilerinde tek kullanımlık plastiklerin satışını tamamen olmasa da 2032 yılına kadar durdurmayı planlıyor.

Hükümet, plastik şişelere, ambalajlara ve kompostlanabilir malzemeler gibi diğer ürünlere çevre açısından tercih edilebilir alternatifler belirlemeye çalışacak.

TRUMP ZAMANINDA DURDURULDU

Daha önce, milli parklar, plastik su şişelerinin satışını yasaklayabiliyordu ancak bu, başkan olduğu sürede Donald Trump tarafından durdurulmuştu.

Yeni plastik yasağı, İspanya’dan yaklaşık dört kat daha büyük olan 480 milyon dönümlük federal araziyi kapsayacak ve İçişleri Bakanlığı’nın her yıl çıkardığı 80.000 ton atığı kesecek.

İçişleri Bakanı Deb Haaland, “İçişleri departmanı, plastik atıkların ekosistemlerimiz ve iklimimiz üzerindeki etkisini azaltmada öncü bir rol oynama yükümlülüğüne sahiptir” dedi.

Plastik kirliliği artık ABD’de ve dünyanın geri kalanında oldukça yaygın ve atıkların çoğunun boşaltıldığı okyanuslarda trilyonlarca küçük plastik parçası ortaya çıkıyor. Plastikler o kadar yaygın ki, insanların ciğerlerinde ve Antarktika’da yağan karda bile bulunuyor.

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