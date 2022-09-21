Akıllı saat kullanıcısından şoke eden iddia: Uyurken bileğini yaktı

Bir akıllı saat kullanıcısının şaşırtıcı iddiası dikkat çekti. Kullanıcı, akıllı saatinin gece uyurken bileğini yaktığını ileri sürdü.

Sozcu.com.tr

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Samsung Galaxy Watch kullanıcısı tarafından yapılan suçlama Reddit’te ortaya çıktı. Kullanıcı, gece uyurken bileğinin cihaz yüzünden yandığını iddia etti.

Kullanıcının iddialarıyla birlikte yer alan fotoğraflar kısa sürede Reddit’te ilgi çekti. Kullanıcı ayrıca uyku ilacı alıp yattığı için gecenin ilerleyen saatlerine kadar yanığı hissetmediğini ve olaydan kaynaklı oluşan yanığın üçüncü derece yanıklar kategorisine girdiğini de söyledi.

Diğer birkaç Reddit kullanıcısı da Samsung akıllı saatin bu modelini takarken benzer sorunlar yaşadıklarını belirttiler.

Samsung ilk defa kullanıcıların bileklerinin yanması nedeniyle şikayet almıyor. Hatta olası bir toplu davaya ilişkin soruşturma, Galaxy Watch’ların yanıklara ve yaralanmalara neden olduğuyla ilgili diğer raporları inceliyor.

Bu yılın başlarında da Fitbit, onlarca kullanıcısı tarafından aşırı ısındığına dair şikayet alınca ve kullanıcıların üçte ikisi de üçüncü derece yanık olduğunu iddia edince 1,7 milyon Ionic akıllı saatini piyasadan çekmek zorunda kalmıştı.

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