Apple, iPad üretimini ilk kez Çin dışına taşıyor
Apple, Şanghay gibi şehirlerde uygulanan karantinalardan sonra yaşadığı üretim kesintileri nedeniyle iPad üretimini ilk kez Çin'in dışına taşıyor.
iPad, AirPods Pro 2’den sonra Vietnam’da üretilen ikinci büyük Apple ürün serisi olacak.
Apple, gelecekteki tedarik kesintilerine karşı önlem almak ve devam eden Covid-19 karantinalarının neden olduğu kesintileri hafifletmek için Çin merkezli birkaç üreticiden devre kartları ve çipler gibi bileşen parçalarını stoklamalarını istedi.
Apple CEO’su Tim Cook, nisan ayında bu tedarik kısıtlamalarının şirkete 4 milyar ila 8 milyar dolar arasında bir rakama mal olacağını tahmin etmişti.
Apple’ın bir diğer tedarikçisi olan Quanta Computer ise çalışanlarının protestolarına neden olan kapalı döngü Covid-19 sistemi nedeniyle inceleme altına alındı.
Apple, Pekin’deki karar alma süreçlerine ve ABD ile olan ticari ilişkilerine olan bağımlılığını azaltmak için üretiminin bir kısmını Çin’den çıkarmayı planlıyordu, ancak Wall Street Journal’ın haberine göre bu, pandemi başladığında bu plan askıya alındı.