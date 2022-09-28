Apple’dan Rus teknoloji şirketine darbe: App Store’dan tüm uygulamalarını kaldırdı

Rus sosyal ağ VKontakte (VK)'a ait bazı uygulamalar, App Store'dan kaldırıldı. Apple'ın bu hamlesi, İngiltere'nin Rus hükümetine yönelik yaptırımlarına yanıt olarak geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken Batı’dan da Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak bu yaptırımların bir uzantısı olarak Apple’dan yeni bir hamle geldi.

Apple, uygulama mağazası App Store’da Rus teknoloji devinin uygulamalarını geri çekti. Yapılan basın açıklamasına göre merkezi Saint Petersburg’da bulunan VKontakte’ye (VK) ait bazı uygulamaların Apple tarafından engellendiği, bu nedenle App Store’da indirilip güncellenemedikleri belirtildi. Şirket yaptığı açıklamada engellemeyi doğrularken, “VK, iOS için uygulamalar geliştirmeye ve desteklemeye devam edecek” dedi.

“YAPTIRIMLARA UYMAK İÇİN HESAPLARI SONLANDIRDIK”

Apple da uygulamaları kaldırdığını ve VK’nın geliştirici hesaplarını kapattığını doğruladı. Apple’dan bir sözcü teknoloji sitesi The Verge’e verdiği demeçte, “Apple, yaptırımlara uymak için bu uygulamalarla ilişkili geliştirici hesaplarını sonlandırdı ve uygulamalar, konumları ne olursa olsun hiçbir App Store’dan indirilemez. Bu uygulamaları daha önce indirmiş olan kullanıcılar bunları kullanmaya devam edebilir” dedi.

Bu haftanın başlarında, İngiltere hükümeti Ukrayna’da düzenlenen sahte referandumlar nedeniyle Rus oligarklarına yaptırım uyguladı. Listede, VK ile bağlantılı bir Rus bankası olan Gazprombank’ın yöneticileri de yer alıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, “Bugünün yaptırımları, bu sahte oyların arkasındakileri ve Rus rejiminin saldırgan tutumunu desteklemeye devam eden kişileri hedef alacak” dedi.

Rusya Dijital İşler Bakanlığı, devlet medya sitesi RT’ye bu engellemenin nedenlerini araştırdığını söyledi. Ayrıca uygulamalar hâlâ Google Play’de mevcut.

Bu yılın başlarında Apple, Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya’daki tüm ürünlerinin satışını durdururken, aynı zamanda Apple Pay’i de sınırlamıştı.

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