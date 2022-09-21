Bilim insanları, dünyada 20 katrilyon karınca olduğunu tahmin ediyor

Gökyüzünde kaç yıldız var? Sahra'da kaç kum tanesi var? Bu tip cevaplanması imkânsız görünen sorulardan birine bilim insanlarından yanıt geldi. Araştırmacılar, dünyada kaç tane karınca olduğuna dair tahminlerini açıkladılar.

Sozcu.com.tr

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Würzberg’deki Julius Maximilians Üniversitesi’nden araştırmacılar, gezegenimizde sürünen 20 katrilyon karınca olduğunu iddia ediyor. Şu anda dünyada yaklaşık 7,8 milyar insan olduğu düşünülünce sayı oldukça yüksek. Hatta neredeyse kişi başına yaklaşık 2,5 milyon karınca düşüyor.

Ekip, tahminlere ulaşmak için tüm kıtaları ve habitatları kapsayan, karıncalar hakkında 489 önceki çalışmayı değerlendirdi. Bulgular da dünyada 12 megaton kuru karbon biyokütlesine sahip 20 katrilyon karınca olduğunu gösteriyor.

Çalışmanın ortak yazarı Patrick Schultheiss, “Bu, yabani kuşların ve memelilerin toplam biyokütlesini aşıyor ve insanlığın biyokütlesinin yaklaşık yüzde 20’sine tekabül ediyor” dedi.

KUTUPLAR HARİÇ HER YERDELER

Kutuplar hariç, karıncalar dünyadaki hemen hemen tüm habitatlarda yaşar, ancak şimdiye kadar dağılımları hakkında çok az şey biliniyordu. Çalışma bulguları, Tropikler’in en yüksek karınca yoğunluğuna sahip bölge olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılara göre, iklim kuşağının yanı sıra yerel ekosistemler de böceklerin dağılımında önemli bir rol oynuyor.

Çalışmada, ormanlar ve kurak bölgeler en çok türe ev sahipliği yaparken, daha fazla insanın yaşadığı bölgelerde daha az karınca olduğu gözlemlendi.

Araştırmacılar, bulgularının dünyadaki karıncaların sayısı ve dağılımı hakkında daha fazla araştırmayı teşvik edeceğini umuyorlar.

Schultheiss, karıncaların besin döngüsündeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Hektar başına, karıncalar yılda 13 tona kadar toprak kütlesi taşırlar. Dolayısıyla, besin döngüsünün sürdürülmesinde büyük bir etkiye sahipler ve ayrıca bitki tohumlarının dağıtımında da belirleyici bir rol oynuyorlar.”

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