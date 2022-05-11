Bilim insanları şaşkın: Atlantis’in yolu ortaya çıktı

Büyük bir gizeme sahip olan Atlantis'in bulunduğuna dair görüntüler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Hawaii açıklarında incelemelerde bulunan bilim insanları dikkat çekici bir bulguya rastladı.

Hawaii açıklarındaki yanardağ tepelerini inceleyen uzmanlar denizin dibinde bir yol bulunduğunu açıkladı.



Lu’uaeaahikikiikekumu araştırma grubu, denizaltı ile 1029 metre derinlikte incelemelerini tamamladı. Keşif ziyaretini videoya çeken bilim insanları suyun altında hasar görmemiş vaziyette tuğla bloklardan bir yol buldu.



Bilim insanları suyun bu kadar altında bu şekilde düzenli bir yolun bulunmasından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi. New York Post’taki haberde uzmanlar, “Bu çok özgün bir yapı. Bu Atlantis’e giden yol olabilir” yorumunu yaptı.

Tarihte “kayıp şehir” olarak geçen ve ilk olarak Plato’nun gündeme getirdiği Atlantis ile ilgili bu bulgu arkeologlar tarafından hayretle karşılandı.

Uzmanlar, araştırmaların bu bölgede daha da yoğunlaşacağını ve daha derine ineceklerini açıkladı.

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