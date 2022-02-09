Bill Gates’ten Covid-19 hamlesi

Microsoft'un kurucusu olan ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olarak tanınan Bill Gates, son 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici bir hamle yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates, kişisel internet sitesinde Covid-19 ile ilgili bir kitap yazdığını duyurdu.

3 Mayıs’ta piyasaya çıkması planlanan kitapta Covid-19’dan alınan dersler ve tekrar bu tür bir salgın olmaması için yapılması gerekenlerin aktarıldığı belirtildi.

“Sondaki Salgın Nasıl Engellenir” başlığıyla hazırlanan kitap ile ilgili, “Ne zaman Covid-19’un yarattığı bir olumsuzluk görsem, ne zaman güncel ölüm sayılarını görsem, ya da birinin salgın yüzünden işini kaybettiğini öğrensem ya da bir okulun kapalı kaldığını görsem, bunun tekrar yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Corona virüsü salgınının başında özellikle sosyal medyada ortaya atılan “Aşı ile çip takıyorlar” iddialarıyla özellikle ABD’de sağcı kesimin gündeminden düşmeyen Gates, kitabında komplo teorilerinin hedefinde olmanın nasıl bir şey olduğunu da anlattı.

Gates, “Aşıdaki ilerleme ve solunum yolu hastalıklarıyla mücadelede uzmanlık kazanmak gelecekte bu tür krizleri engelleyecektir. Eğer doğru tercihleri ve yatırımları yaparsak, Covid-19’u son pandemi yapabiliriz” dedi.

İlginizi Çekebilir Bill Gates, Omicron varyantının biteceği tarihi açıkladı