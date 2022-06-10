Canlı kanser hücreleri NFT olarak satılıyor

Uzmanlar, kanserli hastaların hayatlarını kurtarmaya yardımcı olmak ve hastalık konusunda farkındalık yaratmak için NFT dünyasına girdi.

Sozcu.com.tr

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Bir grup kanser uzmanı, hastaların tedavi maliyetlerini karşılamaya yardımcı olmak için, sanat eserlerine dönüştürülmüş canlı kanser hücrelerinin mikroskobik görüntülerini içeren “Kanserimi Satın Al” isimli bir seri oluşturdular.

Kanserimi Satın Al, Alivia Onkoloji Vakfı ile Maria Sklodowska-Curie Ulusal Onkoloji Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle oluşturuldu. Her yeni yayında bir hastanın kanser hücreleri farklı bir sanatçının stiliyle eşleştirilecek.

Şu anda yayınlanan NFT, agresif lenfomaya maruz kalan Krakow’daki AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki bir öğrenci olan Jakub Burnos’u merkez alıyor. Burnos’un vücudundaki canlı hücreler, Polonyalı sanatçı SWANSKI tarafından yaratıcı bir şekilde yorumlanmadan önce konfokal bir mikroskopla fotoğraflandı.

In two days we’ll finally be able to release a very special and important project: Buy My Cancer, living cancer cells sold as pieces of #NFT art to save the lives of patients they come from. In collaboration with @fundacja_alivia @Ogilvy and Polish artist Pawel Swanski. pic.twitter.com/pgOOvcpwC3 — VAST.app (@VAST_app) June 7, 2022

Projeden elde edilen fonlar Alivia Kanser Vakfı’na bağışlanacak ve hastanın hücre tedavisinin karşılanmasına yardımcı olacak.

Tedavi oldukça pahalı olduğu ve hasta başına neredeyse 475 bin dolara mal olduğu için kanser vakıfları, uygun hastaların kanserden kurtulmasına yardımcı olmak amacıyla NFT dünyasına giriyor.

Proje, yeni hasta ve sanatçılarla devam edecek.

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