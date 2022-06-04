Doğum yaparken verilen ağrı kesici gaz, çevreye zarar veriyor

Anestezistler, doğumda ağrıyı kontrol altına almak için çevre dostu bir seçim yapmak isteyen hamile kadınların gaz ve hava karışımı olan Entonoks almak yerine epidural almaları gerektiğini söyledi. Karışımın, karbondioksitten 289 kat daha güçlü bir sera gazı olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Anesthesia dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Entonoks’u dört saat boyunca kullanmak epidural ile doğuma göre bıraktığı karbon ayak izinin yaklaşık 200 katı.

Birleşik Krallık ve Avustralya’daki hastanelerden oluşturulan bir araştırma ekibi, “Hamile kadınlara, çevresel etkileri de dahil olmak üzere, doğum için önerilen ağrı kesici biçimleriyle ilişkili bilgi verilmeli” dedi.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr Niek Sperna Weiland, Milano’daki Euroanesthesia Kongresi’nde anestezik gazların çevresel etkileri hakkında bir sunum yaptı ve Weiland, tıbbın onlarsız idare etmesi veya kullanımlarını büyük ölçüde azaltması gerektiğini söyledi: “Eğer doğum yapan kadınlar analjezi seçimlerini çevreye göre yapacaklarsa, benim tavsiyem gaz ve hava yerine bir epidural seçmek olurdu.”

ANTARTİKA’YI VE ALPLER’İ BİLE ETKİLİYOR

Anestezik gazlar, NHS’nin (Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi) karbon ayak izinin yüzde 2’sinden sorumlu ve sağlık uzmanları, bunlardan kaynaklanan emisyonları yüzde 40 oranında düşürmeyi kabul etti.

Sperna Weiland şunları söyledi: “Kullanımdan sonra bu maddeler atmosfere yayılıyor ve Antarktika gibi çok uzak ve Alpler’deki yüksek bölgelerde bile artan konsantrasyonlar kaydedildi.” Ayrıca anestezi için gaz kullanmanın daha olumlu sağlık sonuçları sağladığına dair kanıt olmadığını da söyledi.

NHS’ye göre gaz ve havanın anne veya bebek için hiçbir zararlı yan etkisi yok, ancak kadınları sersemlemiş, hasta veya uykulu hissettirebilir. Epiduraller ise sırta yerleştirilen bir tüp aracılığıyla doğum kanalından beyne ağrı uyarılar taşıyan sinirleri uyuşturur. Bir epidural, bir kadının bacaklarını ağırlaştırabilir veya kan basıncının düşmesine neden olabilir. Doğumun ikinci aşamasını uzatabilir ve kadına ne zaman ıkınması gerektiğinin söylenmesi gerektiği anlamına gelir. Bazı kadınlar baş ağrısı yaşar. Gaz ve havanın aksine, epidural uygulamak için bir anestezistin mutlaka hazır olması gerekir.

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