Dünyanın ilk uzay oteli 2027’de açılacak

Yaklaşık üç yıl önce başlayan çalışmalar devam ederken yolcu gemisi tarzı otelin ne zaman açılacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk, Mars’ta koloni kurmaya çalışırken, Jeff Bezos ve Richard Branson uzay turizmi için adımlar atarken bir haber de dünya dışı otel için geldi: Fütürist bir vakıf olan Gateway Foundation daha önce duyurduğu dünya dışı otel için tarih verdi ve 2027’de otelin açılacağını duyurdu.

Gateway Foundation’a göre, konaklama yeri Dünya atmosferinin üzerinde yüzecekti. 2019’da planlar başladığında, proje Von Braun İstasyonu olarak adlandırıldı.

O zamandan beri fütürist otel, Voyager İstasyonu olarak adlandırıldı ve Orbital Assembly Corporation tarafından inşa ediliyor.

Gateway Foundation’da kıdemli tasarım mimarı Tim Alatorre CNN’e şunları söyledi: “Dünyada yapamayacağınız şeyleri yapabileceğiniz gerçeğini vurgulayacak bir dizi farklı rekreasyon etkinliğimiz ve oyunumuz olacak. Ağırlıksızlık ve azaltılmış yerçekimi nedeniyle, daha yükseğe zıplayabilecek, bir şeyleri kaldırabilecek, Dünya’da yapamadığınız şekillerde koşabileceksiniz.”

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