Elon Musk geldi, Twitter işe alımları durdurdu

Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma hamlesi sonrasında şirketten yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’da Elon Musk şokunun yarattığı etki devam ediyor…

Twitter sözcüsü, Musk’ın satın alma süreci sonrasında işe alımların durdurulduğunu, masrafları azaltacak önlemler alındığını ve iki üst düzey yöneticinin de şirketten ayrıldığını açıkladı.

Musk’ın satın alma süreci devam ederken Twitter’ın “Tüketimden Sorumlu Genel Müdürü” Kayvon Beykpour’un bizzat CEO Parag Agrawal tarafından işten çıkarıldığı belirtildi. Gelir ürünlerinden sorumlu üst düzey isim Bruce Falck’ın da şirketten ayrıldığı açıklandı.

Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Kasım ayında Facebook’tan gelen Jay Sullivan’ın bu iki kişinin görevini üstleneceği belirtildi.

ELON MUSK AÇIKÇA ELEŞTİRİYORDU

Elon Musk, bir süredir Twitter’ın yönetim tarzından hoşlanmadığını söylemişti. Sosyal medya platformu, büyüme olarak Meta gibi rakiplerinin gerisinde kalmakla eleştiriliyordu. Fakat Musk’ın Twitter’ı satın alma isteği şirket çalışanlarında işten çıkarılma ve şirket kültürünün ciddi bir biçimde değişeceğine yönelik endişeler yaratmıştı.

Wall Street tarafından çok bilinmese bile Twitter çalışanlarının yakından tanıdığı ve saydığı bir isim olan Agrawal’ın Musk’ın satın alma süreci tamamlanana kadar görevinde kalması beklenirken, daha sonraki süreçte ne olacağı ise bilinmiyor.

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