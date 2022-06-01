Elon Musk Onur Ayı kutlamalarına alaylı yaklaştı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Onur Ayı boyunca logolarını gökkuşağına çevirerek LGBTİ haklarına "sözde destek verdiğini iddia ettiği" Twitter ve diğer teknoloji devleriyle alay etti.

Sozcu.com.tr

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SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 44 milyar dolara satın almaya yeltendiği Twitter’ı, LGBTİ haklarına farkındalık yaratmak için logosunu değiştirmesini eleştirdi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Musk, Twitter’ın da dahil olduğu kurumsal logolarla kaplı, gökkuşağı renklerinde ve “Haziran neredeyse geldi” sözünün yer aldığı yaklaşan bir toz fırtınasını gösteren bir meme yayınladı.

GELENEK HALİNE GELDİ

Dünyanın en büyük şirketlerinin çoğu, her haziran ayında genellikle ana sosyal medya profillerini değiştiriyor.

Gökkuşağı kurumsal logoları geleneği, her yıl tipik olarak, birçok farklı tartışmaya yol açıyor.

Geçen yıl Fortune dergisi, bölgesel sosyal medya hesaplarına sahip birçok büyük firmanın, eşcinsel haklarının genellikle sınırlı olduğu Orta Doğu’daki hesaplarında Onur Ayı için logolarını değiştirmediğini belirtti.



Geçen yıl Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen gibi büyük otomobil markaları Batı ülkelerindeki marka logolarını Onur Ayı için değiştirirken Orta Doğu hesaplarını değiştirmedi.

YouTube, Microsoft ve P&G gibi farklı bölgeler arasında farklı logolar kullanan şirketlerin de Haziran 2022 planları henüz netleşmedi.

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