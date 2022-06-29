Facebook yeni özelliğini duyurdu: Bu defa da Discord’u kopyaladı

Meta, Facebook grupları için yeni özelliğini duyurdu. Sosyal medya platformundaki bu değişiklik anlık mesajlaşma platformu Discord ile benzerlikler içermesiyle dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Meta, Gruplar için yeni bir kenar çubuğunun yanı sıra yöneticilerin sohbet, ses ve yayın kanalları oluşturma yeteneği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik duyurdu. Kenar çubuğu, kullanıcıların Gruplar içeriği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Gruplar ayrıca kanallar alacak ve daha küçük, daha kişiselleştirilmiş alanlar yaratacak. Sohbet kanalları, insanların belirli bir grup içinde gerçek zamanlı geri bildirim almasına da izin verecek.

Ses kanalları özelliği, Discord’un sesli sohbetleriyle benzerlikler taşıyor. Kullanıcılar, gerçek zamanlı olarak sesli görüşmelere rastgele girip çıkabilecekler. Son olarak, bir diğer kanalda da Facebook kullanıcılarının belirli konularda daha yapılandırılmış bir şekilde bilgi almasına izin verilecek.

Değişiklikler ve yenilikler şu anda test aşamasında ancak Meta’nın önümüzdeki aylarda bu özellikleri sunması bekleniyor.

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