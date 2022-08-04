Güneş fırtınası nedir, etkileri neler?

Güneş fırtınası, gerçekleşen koronal kütle püskürtmelerinin Dünya'ya güçlü, manyetize güneş rüzgarları ulaşmasıyla oluşuyor. NOAA’nın uzay hava durumu tahmin merkezi, geometrik fırtınalarını zayıftan güçlüğe göre beş aşamada sınıflandırıyor. Araştırmacılara göre bu hafta Dünya’yı etkileyecek olan da en zayıf olanlardan biri oldu. Dünya’daki uydular ve teknolojiler üzerinde çok düşük bir etkiye sahip olacak.

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Güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir, ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir. Jeomanyetik fırtına, Güneş'in güneybatı bölgesindeki gaz püskürten bir koronal delikten kaynaklanıyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneşte yaşanan püskürmeler ile patlamaların sonucu olarak yüksek enerji barındıran parçacıkların dünyaya isabet etmesiyle oluşan doğa olayına güneş fırtınası denir.

GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELER?

NOAA'nın uzay hava durumu tahmin merkezi, geometrik fırtınalarını zayıftan güçlüğe göre beş aşamada sınıflandırıyor.

Araştırmacılara göre bu hafta Dünya'yı etkileyecek olan da en zayıf olanlardan biri olarak; Dünya'daki uydular ve teknolojiler üzerinde çok düşük bir etkiye sahip olacak. Bununla birlikte, Dünya'nın manyetik alanını bir navigasyon aracı olarak kullanan göçmen hayvanların kafasını da karıştırabilir.

Dünya, 19 Temmuz'da Kuzey ABD ve Kanada'ya çarpıcı auroralar getiren bir Güneş fırtınası yaşadı. Tamitha Skov cuma günü Güneş'in yüzeyinde yılan benzeri bir filament gördüğünü ve Dünya'nın çarpma bölgesine doğru hareket ettiğini duyurdu. Auroralar, kuzey gökyüzünü mor ve yeşilin çarpıcı elektrik tonlarıyla doldurdu.