Güneş fırtınası nedir, ne zaman? Güneş fırtınası etkileri neler?

Güneş'te gerçekleşen koronal kütle püskürtmeleri Dünya'ya güçlü, manyetize güneş rüzgarları taşıyabilir. Güneş fırtınas nedeniyle elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir. Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Skov’un açıklamaların göre Güneş fırtınasının etkileri 14-15 Nisan’dan itibaren görülmeye başlanacak.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneşte yaşanan püskürmeler ile patlamaların sonucu olarak yüksek enerji barındıran parçacıkların dünyaya isabet etmesiyle oluşan doğa olayına güneş fırtınası denir.

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN?

Güneş’te bu hafta meydana gelen patlamalar, uzmanları endişelendirdi. Dünya’nın bu patlamalar neticesinde jeomanyetik fırtınaların hedefi olduğunu belirten ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) program koordinatörü Bill Murtagh çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daily Star’ın haberine göre Murtagh, “Son yıllarda son derece az faaliyet vardı. Ancak şimdi bu güneş döngüsü içinde arttığını gözlemledik. Gelecek güneş döngüsünde maksimuma ulaşacak. Bunun 2025’te olmasını bekliyoruz. Bu bir çeşit uyanma aşaması” dedi.

The incoming #solarstorm could bring #aurora to mid-latitudes April 14-15. Chances of reaching G2-level conditions are 80% at high latitudes & 20% at mid-latitudes. Radio #blackout risk remains low, but amateur #radio operators & #GPS users face disruptions on Earth’s nightside. pic.twitter.com/dPj3ia3MbF

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) April 12, 2022