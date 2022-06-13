Güneş panelli araçlar 2024 yılında yollarda olabilir

Hollandalı bir şirket, dünyanın ilk üretime hazır güneş arabasını bu yılın sonlarında müşterilere teslim etmeye başlıyor ve yaz koşullarında aylarca ücretsiz sürüş vaat ediyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

2016 yılında Hollanda’da kurulan Lightyear, otomobilin kaputunda ve tavanında kavisli güneş panelleri bulunan bir araç üretiyor.

Bloomberg’in haberine göre, Lightyear 0 modeli ile güneşten elde edilen güçle, günde 70 kilometreye (43 mil) kadar sürüş mesafesi elde edilmesi planlanıyor.

Şirket, Valmet Automotive tarafından Finlandiya’da üretilecek otomobilin yaz aylarında Amsterdam’da iki ay ve Portekiz’de yedi aya kadar şarjsız sürüşe izin verdiğini iddia ediyor.



Güneş enerjisiyle çalışan otomobiller, güneş panellerinin gerektirdiği geniş alan nedeniyle prototip aşamasının ötesine geçmek için mücadele ediyor.

Lightyear 0, 60 kilovat saatlik pilin tek bir şarjıyla arabayı 700 kilometreden fazla sürüyor.



Lightyear 0’ın küçük üretiminin ardından şirket, 30.000 Euro’dan başlayan fiyatlarla daha uygun fiyatlı bir model yapmayı planlıyor. Üretimin 2024’ün sonlarında veya 2025’in başlarında başlaması planlanıyor.

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