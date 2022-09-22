Instagram çöktü! İlk resmi açıklama geldi

Dünya genelinde sayısı milyonları aşan kullanıcı sayısına sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’da sorunlar meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak birçok kullanıcı programa giriş sıkıntısı yaşadı. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama da geldi.

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Dünya genelinde sayısı milyonları aşan kullanıcı sayısına sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da sorunlar meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak birçok kullanıcı programa giriş problemi yaşadı.

BAKAN YARDIMCI AÇIKLAMA YAPTI

Kısa sürede en çok konuşulan konuların arasında yer alamaya başlayan İnstagram çöktü sorusuna bir cevap aranıyor. İnstagram’ın neden sorun yaşandığına dair bir bilgi bulunmazken sorunla ilgili resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

Sayan, “İnstagram servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.