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Instagram’dan yeni özellik: Hikayeler’e sesli mesajla yanıt verilebilecek

Uygulamaların yeni özelliklerini sızdırmasıyla ünlenen, bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi, Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığını paylaştı.

Sozcu.com.tr
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Instagram’dan yeni özellik: Hikayeler’e sesli mesajla yanıt verilebilecek

Instagram, kısa süre önce Hikayeler tarafında etkileşimi artırmak için kullanıcıların gördükleri bir Hikaye’yi beğenmelerini sağlayan yeni bir özellik duyurmuştu. Uygulamaların yeni özelliklerini duyuran Alessandro Paluzzi’ye göre şirket, yakında Hikayeler’e yanıt vermenin başka bir yolunu ekleyebilir.

Paluzzi’ye göre; Instagram, insanların Hikayeler’e yanıt olarak sesli mesaj gönderebilmeleri için çalışıyor. Hatta Paluzzi, yeni arayüz özelliğinin bir ekran görüntüsünü de paylaştı.

Paluzzi’nin iddialarına rağmen, Instagram henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

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