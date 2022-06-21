Kurtarma çalışmalarına katılacak farelerin ilk görev yerleri Türkiye

Yeni bir araştırmada fareler, kurtarma görevlerine yardımcı olmak ve hastalıkları koklayarak teşhis etmek için eğitiliyor. Eğitimdeki farelerin sırt çantalarıyla gezerek yardıma ihtiyacı olan insanlara ilk müdahalede bulunmaları hedefleniyor.

Sozcu.com.tr

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Glasgow merkezli araştırma bilimcisi Dr Donna Kean tarafından yönetilen, kâr amacı gütmeyen APOPO adlı bir proje, 170 Afrika kese faresine tüberküloz gibi hastalıkları tespit etmeyi, mayınları atlamayı ve daha fazlasını öğreten ‘HeroRATS’ adlı bir proje yürütüyor.

Dr. Kean farelerin, tıpkı köpekler gibi eğitilmelerinin kolay olduğuna dikkat çekiyor. Newsweek’in haberine göre, yedi kahraman fare deprem enkazında gezinmeyi ve hayatta kalanlara ulaşmayı öğrendi ve eğitim programında ustalaşmaları yalnızca iki hafta sürdü.

Kurtarma ekiplerinin kurbanlarla iletişim kurabilmesi için de farelerin taşıdıkları minik sırt çantalardaki tetiklenebilen mikrofonlar, konum izleyiciler ve video ekipmanları yardımcı oluyor. Sırt çantalarında, ilk müdahaleyi yapanlara bir insanın bulunduğunu söylemek için bip sesi çıkaran bir top var. Ayrıca, başka bir sesli uyarı da fareleri ana üsse dönmeye çağırıyor.

Araştırmacılar, minik kahramanları fındık içeren ikramlarla ödüllendiriyor.

Kahraman fareler henüz gerçek bir felaket bölgesini deneyimlemedi ve şimdiye kadar sahte enkazlar ile eğitim gördüler. Ancak gelecek yıl, arama ve kurtarma operasyonlarında köpeklerle birlikte çalışmak üzere depreme meyilli Türkiye’de görev almaları bekleniyor.

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