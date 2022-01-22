Kutup noktalarında ilk kez görüldü: Nanoplastik kirlilik yayılıyor

Hollanda'da yapılan yeni araştırmalar, insan sağlığına olumsuz etkisi olduğu düşünülen nanoplastiklerin, güney ve kuzey kutbuna kadar yayıldığını ortaya koydu. Uzmanlar, hava kirliliği'nden daha büyük bir çevre felaketi ihtimali konusunda uyardı.

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Bilim insanları, dünyanın her iki ucunda da ilk kez zehirli nanoplastikler keşfedildiğini açıkladı.

Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi’nden araştırmacılar, lastik parçacıkları da dahil olmak üzere zararlı plastiklerin 50 yıldır Grönland’ı kirlettiğini ortaya çıkardı.

Ayrıca parçacıkları Antarktika kadar uzak bir bölgede buldular, bu da onların ‘düşündüğümüzden daha büyük bir kirlilik sorunu’ olduğunun ilk kez ortaya çıkmasını sağladı.

Nanoplastikler, tüm dünyada bulunan mikroplastiklerden daha küçük ve daha zehirli olarak biliniyor. Ancak her ikisinin de insan sağlığı üzerindeki tam etkisi henüz bilinmiyor.

2040 YILINA KADAR ÜÇ KATINA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, okyanustaki plastik miktarının 2040 yılına kadar üç katına çıkması beklendiğinden, insanlar ve diğer hayvanlar için büyük bir sorun oluşturabileceğinden endişe ettiklerini vurguluyor.

Çevre Araştırma Ajansı bu haftanın başlarında dünyanın plastik kirliliği tehdidinin iklim değişikliğine eşit bir ‘gezegensel acil durum’ oluşturduğunu duyurdu.

Araştırmaya öncülük eden çevre bilimci Dr Dusan Materic yaptığı açıklamada “Artık nanoplastiklerin dünyanın en uç köşelerine bile taşındığını biliyoruz. Bu, nanoplastiklerin gerçekten düşündüğümüzden daha büyük bir kirlilik sorunu olduğunu gösteriyor.” dedi.

Çevre Araştırmaları’nda yayınlanan çalışma, Grönland’dan 14 metrelik derin buz çekirdeklerini ve Antarktika’dan deniz çekirdeklerini analiz etti.

ANTARKTİKA’DA DURUM DAHA KÖTÜ

Her iki alanda da zaten keşfedilmiş olan mikroplastiklerden daha zor bulunan nanoplastikleri tespit etmek için yeni yöntemler kullanıldı.

Araştırmacılar, Grönland’da mililitre erimiş buz başına 13 nanogram nanoplastik bulunduğunu açıkladı.

Antarktika’da ise Grönland’a oranla bu sayının 4 kat fazla olduğu belirtildi. Bu durumun buzulların erimesi sonucu ortaya çıkabileceği vurgulandı.

Her iki bölgede de bulunan en belirgin plastik, plastik alışveriş poşetlerinde, şişelerde ve ambalaj filmlerinde kullanılan polietilen oldu.

Ayrıca Grönland’da, okyanus plastik kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri olduğu düşünülen lastiklerden aşınmış tozlar da bulundu. Bölgede bulunan plastiklerin dörtte birinin lastiklerden geldiği açıklandı.

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