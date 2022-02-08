Mark Zuckerberg, Avrupa’da Facebook ve Instagram’ı kapatmakla tehdit etti

Meta, Instagram ve Facebook dahil İngiltere ve Avrupa'daki temel hizmetlerini kapatabilir. Şirket, kıtadan her yıl 6.8 milyar dolar kazanmasına rağmen, AB verilerini ABD sunucularında işleyemezse, Avrupa'da Facebook ve Instagram'ı kapatmakla tehdit ediyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde hisseleri yüzde 24 değer kaybeden yaklaşık 200 milyar dolar zarara uğrayan şirketin çalkantılı günleri devam ediyor. Kazancının büyük çoğunluğu ürün pazarlamak ve satmak için kullanılan kullanıcı verilerinden sağlayan şirket, şimdi de Avrupa’ya karşı bu veriler için mücadele ediyor.

Meta, AB verilerini ABD merkezli sunucularına aktaramaz, depolayamaz ve işleyemezse Avrupa’da Facebook ve Instagram’ı kapatmakla tehdit etti. Üstelik sosyal medya devi kıtadaki reklam gelirinden yılda 6.8 milyar dolar kazanıyor.

UZLAŞMA OLMAZSA HİZMET VERMEYİ DURDURACAK

Sosyal medya şirketi, Avrupa Birliği’ndeki ülkeleri, Avrupalıların verilerini kullanmalarını kısıtlayan yeni bir yasa çıkması halinde bölgeden uzaklaşabileceği konusunda uyardı.

Meta, hizmetleri sağlamak için ülkeler ve bölgeler arasında veri paylaşımının kritik olduğunu iddia etse de Avrupa Adalet Divanı Temmuz 2020’den bu yana bunu engelledi. Bu engellemenin en büyük nedeni ise Avrupa’daki kullanıcıların verilerinin bilgileri olmadan paylaşılmasını veya satılmasını önlemekti.

Şirketin bir sözcüsü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Avrupa’dan çekilmek için kesinlikle hiçbir arzumuz ve planımız yok, ancak gerçek şu ki Meta ve diğer birçok işletme, veri aktarımlarına güveniyor. Temel olarak, işletmelerin uzun vadede transatlantik veri akışlarını korumak için net, küresel kurallara ihtiyacı var. Çeşitli sektörlerden 70’den fazla şirket gibi, bu gelişmelerin Avrupa operasyonlarımız üzerindeki potansiyel etkisini izliyoruz.”

“AB DÜZENLEMESİ FAALİYETLERİMİZİ ETKİLİYOR”

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu yıllık raporda Meta, mevcut AB düzenlemelerinin faaliyetleri için gerekli olduğunu söylediği veri aktarımını engellediğini söyledi:

“Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler ve bölgeler arasında veri aktarımı yapamıyorsak veya ürün ve hizmetlerimiz arasında veri paylaşımımız kısıtlanıyorsa, bu, hizmetlerimizi sunma becerimizi, sunma şeklimizi etkileyebilir.”

Meta’nın Küresel İşler ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Güvenli ve yasal uluslararası veri aktarımlarının olmaması ekonomiye zarar verir ve AB’deki veri odaklı işletmelerin büyümesini engeller.”

YENİ YASALARI BEKLİYOR

Meta raporunda bu yıl AB ile bir anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi. Avrupalı düzenleyiciler şu anda, kullanıcıların verilerinin ABD’ye nasıl aktarılacağına karar verecek yeni yasalar hazırlıyor.

Meta bu konuda ilk defa sorun yaşamıyor; Ağustos 2020’de İrlanda Koruma Komisyonu, Facebook’a ABD’ye veri aktarımını durdurmasını emretti. Nihai kararın bu yılın ilk yarısında çıkması bekleniyor. Standart sözleşme maddeleri kullanılamazsa, Facebook’un Avrupalı kullanıcıları hakkında elinde tuttuğu verilerin çoğundan kurtulması gerekecek.

Şirket, bu duruma uymadığı takdirde de 2,8 milyar dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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