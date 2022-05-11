Mars’ta gerçekleşen şimdiye kadarki en büyük ‘marsquake’ tespit edildi

NASA'nın InSight aracı, 5 büyüklüğünde bir "marsquake" tespit etti. Bu, uzay aracının Kasım 2018'de gezegene inişinden bu yana hissettiği en büyük deprem.

Sozcu.com.tr

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InSight’ın Kızıl Gezegen’deki görevi, öncelikle yüzeyden gelen sarsıntıları algılayarak Mars’ın içini araştırmaktı. NASA’ya göre, Fransa’nın uzay ajansı tarafından inşa edilen son derece hassas bir sismometre ile donatılmış InSight, üç buçuk yıl önce gezegene inişinden bu yana 1.313’ten fazla deprem tespit etti.

InSight’ın hissettiği ilk depremler nispeten düşük büyüklükteydi. Şimdiye kadar, uzay aracının tespit ettiği en büyük marsquake 4.2 büyüklüğündeydi. Ancak InSight, Mars’ta son olarak 5 büyüklüğünde bir deprem tespit etti.

ZORLUKLARLA DOLU BİR GÖREV

InSight’ın NASA’daki baş araştırmacısı Bruce Banerdt yaptığı açıklamada, “Sismometremizi Aralık 2018’de kurduğumuzdan beri büyük olanı bekliyorduk. Bu deprem kesinlikle gezegene başka hiçbir şeye benzemeyen bir görüş sağlayacak” dedi.

InSight Mars’taki görevi boyunca sık sık zorluklarla karşılaştı. Ocak ayında, özellikle yoğun bir Mars toz fırtınası, Güneş ışığının InSight’ın güneş panellerine ulaşmasını engelledi ve uzay aracının güç kaynağını azalttı. Bunun üzerine InSight, hayatta kalmak için gerçekleştirmesi gereken en önemli görevler dışında hepsini durdurduğu bir tür güvenli moda girdi. Sonunda InSight güvenli moddan çıktı ve yeniden tam güç üretmeye başladı. Ancak InSight’ın güneş panellerinde toz birikmeye devam ediyor ve aracın donanımını temizlemenin bir yolu yok.

DAHA ÖNCEKİ DEPREMLER DAHA AZ ŞİDDETLİYDİ

Tüm bunlara rağmen InSight, ana hedeflerini beklendiği gibi gerçekleştiriyor. Ana görevi Aralık 2020’de sona erdi ve iniş aracı şu anda Aralık 2022’ye kadar sürecek olan genişletilmiş görevinde.

Geçtiğimiz haftalarda NASA’nın marsquake avcısı, iki deprem kaydetmiş ve bunlardan 4.1 şiddetindekinin 94 dakika sürmesi dikkat çekmişti.

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