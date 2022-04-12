Meta, Mark Zuckerberg’in güvenliği için 25 milyon dolar harcadı

Geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren şirket, kurucusu Mark Zuckerberg ve ailesinin güvenliği için yıllık 10 milyon dolarlık ödeneğe ek olarak 15.2 milyon dolarlık harcama yaptığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Meta CEO’su Mark Zuckerberg bu defa da giderleriyle gündemde. Zuckerberg’e, 2021 yılında sadece 1 dolar maaş ödenip ikramiye verilmemiş olsa da Zuckerberg’in güvenlik giderleri ve özel jetleri için 26,8 milyon dolar harcandı.

Meta’nın yöneticisinin güvenlik faturası, diğer teknoloji şirketleri tarafından açıklanan miktarlarla kıyaslandığında çok daha fazla. Örneğin; Google ve YouTube’un sahibi Alphabet, geçtiğimiz günlerde şirketin CEO’su Sundar Pichai için 4.3 milyon dolarlık kişisel güvenlik maliyeti bildirmişti. Güvenlik faturası haberi, Zuckerberg için şirketin Facebook’tan Meta’ya kurumsal adını değiştirdiği zorlu bir yılın ardından geldi.

META DEMEK, MARK ZUCKERBERG DEMEK

Güvenlik programlarının en az yılda bir kez değerlendirildiğini söyleyen Meta, bu değerlendirmelerin, yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve kontrol sahibi hissedar olarak görevinin bir sonucu olarak kendisine belirli tehditler belirlediğini de sözlerine ekledi.

Yapılan açıklamada Zuckerberg ile şirketin aynı anlama geldiği vurgulandı: “Mark Zuckerberg’in rolünün onu benzersiz bir konuma getirdiğine inanıyoruz: Meta ile eş anlamlıdır.”

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Şirketten bir sözcü ayrıca, şu açıklamaları yaptı: “Mark’ın güvenliğini sağlamak kapsamlı ve karmaşık kaynaklar gerektiriyor. Mark’ın Meta’da oynadığı önemli rol ve rolünden kaynaklanan güvenliğine yönelik tehditler göz önüne alındığında, güvenlik önlemlerimiz var.”

California’daki şirket yaklaşık 600 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Ayrıca Facebook’un yanı sıra, video ve görsel paylaşım uygulaması Instagram ve mesajlaşma servisi WhatsApp’ın da sahibi. Şirketin dünya çapında 70.000’den fazla çalışanı bulunuyor. Ve Forbes’a göre Zuckerberg’in kişisel serveti yaklaşık 78 milyar dolar.

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