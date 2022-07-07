NASA: Dev asteroid Dünya’nın çok yakınından geçecek

NASA, otobüs büyüklüğünde bir asteroitin bugün Dünya'nın çok yakınından geçeceğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, otobüs büyüklüğünde bir asteroitin bugün Dünya’nın çok yakınından geçeceğini duyurdu.

NASA’ya göre, 2022 NF olarak adlandırılan asteroit, gezegenimizin 54.843,9 mil yakınından geçecek.

NASA, devasa asteroitin Dünya’nın yakınından güvenli bir şekilde geçmesini beklediklerini açıkladı.

2022 NF isimli asteroit, Hawaii merkezli bir eleskop sistemi olan Panoramik Araştırma Teleskobu ve Hızlı Müdahale Sisteminden (Pan-STARRS) elde edilen veriler kullanılarak keşfedildi.

NASA çalışanları asteroitin üç gün önce fark edildiğini duyurdu. Asteroitin Dünya’ya yaklaşımı sırasında, bir mermiden yaklaşık 12 kat daha hızlı hareket edeceği duyuruldu.

İlginizi Çekebilir NASA, küçük uydusu CAPSTONE ile bağlantısını kaybetti

İlginizi Çekebilir NASA, cep telefonu büyüklüğündeki robotlarla uzaylı arayacak